LG Styler - для тех, кто бережно относится к своей одежде и стремится всегда выглядеть безупречно

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Подходит для домашнего и профессионального использования, передает Kazakhstan Today.

Новатор в области бытовой техники LG Electronics (LG) предлагает экологичные, инновационные и стильные продукты. Одна из интересных новинок LG - паровая система по уходу за одеждой LG Styler, которая может заменить утюг, паровую станцию, отпариватель и даже услуги химчистки. Текстильные изделия от частой стирки и отжима портятся, тогда как парообработка считается одним из самых бережных способов освежить одежду.

Чтобы удалить запахи пота, дыма или табака, не обязательно стирать вещи по полной программе. С LG Styler Вы получите свежие и приятно пахнущие предметы гардероба гораздо быстрее! Всего за несколько минут разглаживаются мелкие складки, исчезает пыль и посторонние запахи - Вы готовы к выходу при полном параде!

Подвижные плечики для вещей могут вибрировать с частотой 180 движений в минуту, что обеспечивает лучшее проникновение пара в складки одежды, удаление мелких помятостей и пыли. LG Styler может заодно отутюжить Ваши брюки и создать идеальные стрелки!

Обработка паром экономит Ваше время на сушку и глажку вещей, а воды расходуется гораздо меньше, чем при стирке. Ещё одно преимущество LG Styler, - стерилизация вещей, при которой уничтожаются почти все бактерии и аллергены, что очень важно для обработки полотенец, постельного белья и детской одежды.

Управление LG Styler осуществляется при помощи сенсорной панели с интуитивно понятным интерфейсом. Внешне LG Styler смотрится по-современному стильно и минималистично. Высокий и узкий, он без труда впишется в любое помещение. Кроме того, дверцу можно перевесить так, чтобы она открывалась в нужную сторону. Зеркальная поверхность глубокого кофейного или белого цветов делает LG Styler подходящим для интерьеров, выполненных и в тёмных, и в светлых тонах. Так же его можно установить в гостиничных номерах, зонах отдыха аэропортов, магазинах одежды и даже в офисах!

LG Styler уже поступил в продажу в магазины электроники и бытовой техники Казахстана.

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