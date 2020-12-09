LG ThinQ - практичная цифровая экосистема умного дома

Экосистема умного дома от LG обладает высокой практичностью в повседневной жизни. Приложение LG ThinQ app объединит в единую сеть такие важные части жилого пространства как кухня, ванная, спальня и прихожая. Перечисленная прихожая, что немаловажно в наше время, может быть оборудована специальным высокотехнологичным решением - паровым шкафом LG Styler. Этот паровой шкаф предназначен для очистки вещей от пыли, грязи и болезнетворных микроорганизмов.
Кухня умного дома может быть оборудована новинками от LG - многодверным холодильником InstaView Door-in-Door, микроволновой печью с сенсорным управлением LG NeoChef, индукционной варочной поверхностью LG Studio с четырьмя конфорками. В ванной комнате возможно развернуть стиральную машинку с двойной нагрузкой LG TWINWash. А кондиционер с функцией очистителя воздуха LG DUALCOOL принесет свежесть в вашу спальню. И все эти решения для дома могут быть легко объединены в единую интеллектуальную систему LG ThinQ Home.
Одним кликом по смартфону вы сможете дистанционно контролировать безопасность и сохранность своего дома. Вы можете оставить вещи в стиральной машинке и выйти за покупками. В это время интеллектуальная система LG ThinQ Home будет вместо вас следить за стиркой вещей, и отправлять вам отчеты через специальное приложение на смартфоне. Или же вы не успеваете проконтролировать срок годности некоторых продуктов питания в вашем холодильнике. Это не проблема вместе с LG ThinQ Home. Просто наведите камеру на штрихкод товара и специальное приложение выдаст вам всю нужную информацию о дате изготовления и сроке хранения. Это удобно и просто с LG ThinQ Home.
Если вы просто устанете всё мониторить через смартфон, то самая продвинутая в семействе LG линейка телевизоров LG OLED может принять на себя все функции управления экосистемой умного дома LG ThinQ Home.
Кроме того, искусственный интеллект в системе LG ThinQ Home работает по схеме самообучения. Это действует в практической плоскости. LG ThinQ может проанализировать ваши привычки и дать своевременный совет, который поможет предотвратить проблемы еще до их возникновения. Например, если вы часто из-за дел забываете положить грязные вещи на стирку или пищевые продукты протухли в холодильнике, то искусственный интеллект выдаст вам специальное уведомление. Жизнь в уютных стенах дома интереснее с LG ThinQ Home.
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