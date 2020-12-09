LG ThinQ - практичная цифровая экосистема умного дома

Алматы. 8 декабря. Kazakhstan Today - Компания LG Electronics (LG) представила публике полноценно работающую экосистему умного дома LG ThinQ Home на Международной выставке потребительской экономики IFA 2020 в Берлине, Германия. Эта презентация рассказала об уникальном решении, которое объединит все линейки девайсов и бытовой техники от LG в единую интеллектуальную сеть. Управление будет осуществляться на смартфоне через приложение LG ThinQ app . Этот мобильный ассистент уже доступен на Google Play и App Store . В один клик переселитесь в умный дом, передает Kazakhstan Today.

Экосистема умного дома от LG обладает высокой практичностью в повседневной жизни. Приложение LG ThinQ app объединит в единую сеть такие важные части жилого пространства как кухня, ванная, спальня и прихожая. Перечисленная прихожая, что немаловажно в наше время, может быть оборудована специальным высокотехнологичным решением - паровым шкафом LG Styler . Этот паровой шкаф предназначен для очистки вещей от пыли, грязи и болезнетворных микроорганизмов.

Одним кликом по смартфону вы сможете дистанционно контролировать безопасность и сохранность своего дома. Вы можете оставить вещи в стиральной машинке и выйти за покупками. В это время интеллектуальная система LG ThinQ Home будет вместо вас следить за стиркой вещей, и отправлять вам отчеты через специальное приложение на смартфоне. Или же вы не успеваете проконтролировать срок годности некоторых продуктов питания в вашем холодильнике. Это не проблема вместе с LG ThinQ Home. Просто наведите камеру на штрихкод товара и специальное приложение выдаст вам всю нужную информацию о дате изготовления и сроке хранения. Это удобно и просто с LG ThinQ Home.

Если вы просто устанете всё мониторить через смартфон, то самая продвинутая в семействе LG линейка телевизоров LG OLED может принять на себя все функции управления экосистемой умного дома LG ThinQ Home.

Кроме того, искусственный интеллект в системе LG ThinQ Home работает по схеме самообучения. Это действует в практической плоскости. LG ThinQ может проанализировать ваши привычки и дать своевременный совет, который поможет предотвратить проблемы еще до их возникновения. Например, если вы часто из-за дел забываете положить грязные вещи на стирку или пищевые продукты протухли в холодильнике, то искусственный интеллект выдаст вам специальное уведомление. Жизнь в уютных стенах дома интереснее с LG ThinQ Home.

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