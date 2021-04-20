НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание комиссии при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Национальный проект "DigitEL" (Digital Era Lifestyle) предусматривает порядка 200 мероприятий по 5 направлениям. В результате реализации проекта в период 2021-2025 годов ожидается 100%-ный охват населения качественным Интернетом и электронными паспортами здоровья, увеличение инвестиций в IT-отрасль до 500 миллиардов тенге в год, общего объема экспорта IT-продуктов и услуг - до 500 миллионов долларов, объема производства электронной промышленности - до 90 миллиардов тенге, создание 100 тысяч новых рабочих мест, открытие 5 IT-школ в регионах, сообщает пресс-служба главы правительства.

В рамках цифровизации здравоохранения планируется создание Национального хранилища медицинских изображений (ПАКС-система) с искусственным интеллектом. Это позволит обеспечить своевременную и качественную диагностику онкологических заболеваний и болезней легких, снизить зависимость от доступности квалифицированных врачей отдаленных регионах. Эффективность системы апробирована в Алматинской и Атырауской областях - выявляемость онкологии на ранней стадии повысилась на 25%, смертность снижена на 15%.

Одним из ключевых проектов цифровизации экономики Казахстана является "Smart City", направленный на улучшение качества жизни в регионах. В результате реализации проекта в течение трех лет смертность в дорожно-транспортных происшествиях снизилась в 2 раза, затраты на коммунальные услуги - до 30%, количество правонарушений - на 20%. Сборы налогов за счет цифровизации общественного транспорта повысились на 25-30%.

Эталонный стандарт "умных городов" РК состоит из 11 направлений и включает свыше 100 ключевых показателей и 100 инициатив. По итогам 2020 года лидерами по реализации концепции "Smart City" стали Алматы, Нур-Султан и Караганда. Наименьшее количество баллов набрали Тараз, Актау и Павлодар.

Участники заседания рассмотрели вопросы дальнейшего расширения охвата городского пространства системами видеонаблюдения, электронной системой оплаты за проезд в общественном транспорте, внедрения "умных систем" в образование, здравоохранение, ЖКХ, социальную и другие сферы.

Премьер-министр поручил презентовать Национальный проект "DigitEL" на заседании Высшего совета по реформам при президенте РК, а также актуализировать эталонный стандарт "умных городов".

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