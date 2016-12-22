Линейка смартфонов LG для массового рынка на 2017 год будет представлена на CES

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - LG Electronics (LG) представит для массового рынка четыре новых смартфона K серии и новый Stylus 3 на CES 2017 года в Лас-Вегасе в то время, как сегмент среднего класса продолжает уверенный рост по мере созревания рынка. Новые устройства среднего класса предназначены для того, чтобы представить популярные, лучшие в своем классе технологии из флагманских смартфонов LG более премиального класса - такие, как 120-градусный широкоугольный объектив фронтальной камеры и сканер отпечатков пальцев на задней панели, сообщает пресс-служба компании LG.

Обновленная K серия LG несет в себе оригинальную философию того, что все потребители не хотят видеть одни и те же функции в смартфоне. Вместо предложения одной основной модели смартфона, в ожидании того, что потребитель адаптируется, K серия была разработана с учетом различных потребностей потребителей, передает Kazakhstan Today.

K10 оснащен лучшим в своем классе 5,3-дюймовым дисплеем HD In-cell Touch, который обеспечивает превосходные впечатления от просмотра в помещении или на улице. Его 5-мегапиксельную фронтальную камеру с 120-градусным широкоугольным селфи-объективом дополняет премиальная 13-мегапиксельная задняя камера, которая была использована во флагманских устройствах LG серии G. Другие усовершенствованные функции, обычно недоступные в смартфонах этой категории, включают в себя сканер отпечатков пальцев, металлическую U-образную рамку для прочного, но тонкого 7,9-миллиметрового корпуса и дизайн 2.5D Arc Glass.

K8 имеет 5-дюймовый дисплей HD In-cell Touch и обеспечивает высокую производительность камер - 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной задней, усовершенствованных интеллектуальными функциями LG UX, такими как Auto Shot и Gesture Shot для селфи. Auto Shot автоматически спускает затвор передней камеры, когда распознает лицо, а Gesture Shot делает селфи в ответ на движение рукой, устраняя необходимость нажатия клавиши камеры и дрожание телефона в самый ответственный момент.

K4 оснащен чувствительным 5-дюймовым дисплеем In-cell Touch и 5-мегапиксельной передней и задней камерами, а также популярными функциями Auto Shot и Gesture Shot, как и в К8. Привлекательный K4 предлагает тонкий 7,9-миллиметровый корпус и сменный аккумулятор 2 500 миллиампер-час, а также слот MicroSD для дополнительного объема памяти.

Самый компактный в серии, смартфон K3 поставляется с 4,5-дюймовым дисплеем On-cell Touch, 5-мегапиксельной задней и 2-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой функции Gesture Shot. Со слотом для карты памяти MicroSD и съемной батареей 2 100 миллиампер-час, K3 предлагает множество функций, недоступных у смартфонов других компаний в этой категории.

LG также представит третье поколение Stylus 3 - последнюю версию своего смартфона среднего класса Stylus (Stylo в Соединенных Штатах). Stylus 3 обеспечивает улучшенный опыт написания пером с волоконным кончиком диаметром в 1,8 миллиметра, обеспечивающим ощущение и отдачу, как у настоящей ручки при написании на экране. Stylus 3 также имеет сканер отпечатков пальцев и улучшенный интерфейс UX с Pen Pop 2.0, а также популярные Pen Keeper и Screen-off Memo Pen. С помощью Pen Pop 2.0 Ваши заметки никогда не останутся вне поля зрения и могут быть установлены так, чтобы отображаться на экране даже если перо не используется. Pen Keeper отображает предупреждение, когда перо отклоняется слишком далеко от телефона, а Screen-off Memo позволяет делать заметки прямо на экране, даже если дисплей выключен.

"Наша линейка смартфонов среднего класса 2017 года для массового рынка сосредоточена на предоставлении нашим потребителям широкого спектра опций и возможностей для смартфонов. Что важно во всех наших устройствах К серии и Stylus 3 - это то, что они выглядят и дают ощущение премиальности, предлагают сменные батареи и поставляются со слотами для расширения памяти, что потребители считают ключевыми факторами при покупке смартфонов в этой категории", - сказал Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications.

Информация о датах выпуска и рынках будет объявлена в каждой стране в ближайшие недели. Посетителям CES предлагает посетить стенд компании LG, чтобы увидеть новейшие мобильные продукты компании (Las Vegas Convention Center, стенд № 11100, центральный зал).

Ключевые характеристики K10:

Чипсет: MT6750 1.5 GHz Octa-Core

Дисплей: 5.3-inch HD In-cell Touch (1280 x 720 / 277 ppi)

Память: 2GB LPDDR3 RAM / 32GB eMMC ROM / microSD(до 2TB)

Камера: Фронтальная 5 мегапикселей (широкоугольная) / Задняя 13 мегапикселей (стандарт)

Батарея: 2,800 миллиампер-час (съемная)

ОС: Android 7.0 Nougat

Размер: 148,7 x 75,3 x 7,9 миллиметра

Вес: 142 грамма

Сети: LTE / 3G / 2G

Подключение: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 /USB 2.0/ NFC

Цвет: Черный / Титан / Золото

Прочее: Сканнер отпечатков пальцев

Ключевые характеристики K8:

Чипсет: MSM8917 1.4 Quad-Core

Дисплей: 5.0-inch HD In-cell Touch (1280 x 720 / 294 ppi)

Память: 1.5GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (до 32GB)

Камера: Фронтальная 5 мегапикселей / Задняя 13 мегапикселей

Батарея: 2,500 миллиампер-час (съемная)

ОС: Android 7.0 Nougat

Размер: 144,8 x 72,1 x 8,09 миллиметров

Вес: 142 грамма

Сети: LTE / 3G / 2G

Подключение: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 / NFC

Цвет: Серебро / Титан / Золото / Темно-синий

Ключевые характеристики K4:

Чипсет: MSM8909 1.1GHz Quad-Core

Дисплей: 5.0-inch FWVGA In-cell Touch (854 x 480 / 196 ppi)

Память: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (до 32GB)

Камера: Фронтальная 5 мегапикселей / Задняя 5 мегапикселей

Батарея: 2,500 миллиампер (съемная)

ОС: Android 6.0.1 Marshmallow

Размер: 144,76 x 72,6 x 7,94 миллиметра

Вес: 135 граммов

Сети: LTE / 3G / 2G

Подключение: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0

Цвет: Черный / Titan

Ключевые характеристики K3:

Чипсет: MSM8909 1.1GHz Quad-Core

Дисплей: 4.5-inch FWVGA On-cell Touch (854 x 480 / 218 ppi)

Память: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (до 32GB)

Камера: Фронтальная 2 мегапикселя / Задняя 5 мегапикселей

Батарея: 2,100 миллиампер-час (съемная)

ОС: Android 6.0.1 Marshmallow

Размер: 133,9 x 69,75 x 9,44 миллиметра

Вес: 132 грамма

Сети: LTE / 3G / 2G

Подключение: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0

Цвет: Черный

Ключевые характеристики Stylus 3:

Чипсет: MT6750Octa-Core

Дисплей: 5.7-inch HD In-cell Touch (1280 x 720 / 258 ppi)

Память: 3GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (до2TB)

Камера: Фронтальная 8 мегапикселей / Задняя 13 мегапикселей

Батарея: 3,200 миллиампер-час (съемная)

ОС: Android 7.0 Nougat

Размер: 155,6 x 79,8 x 7,4 миллиметра

Вес: 149 граммов

Сети: LTE / 3G / 2G

Подключение: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0

Цвет: Титан Металлик / Розовое Золото

Прочее: Stylus Pen / FM Radio / Сканнер отпечатков пальцев

(Спецификации могут меняться в зависимости от рынка).

LG Electronics Mobile Communications Company является мировым лидером и законодателем моды в мобильной индустрии и в области носимых устройств с передовыми технологиями и инновационными проектами. Постоянно развивающиеся высококонкурентоспособные ключевые технологии в области дисплеев, аккумуляторной батареи, оптики фотокамеры и LTE - компания LG создает телефоны и носимые устройства, которые соответствуют образу жизни широкого круга людей во всем мире. В то же время способствует повышению мобильного пользовательского опыта, путем разработки уникальных и интуитивно-понятных функций для пользователей. LG также стремится к высоким стандартам качества в эпоху конвергенции и Интернета вещей, максимизируя связи между устройствами: широким спектром смартфонов, планшетов, носимых технологий и портативных продуктов электроники. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.LG.kz.

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