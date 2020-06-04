Мажилис одобрил в первом чтении поправки по обеспечению доступности Интернета в селах

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении депутатские поправки в законодательство по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населённых пунктах, передает Kazakhstan Today.

Парламентарии разработали законопроект в целях обеспечения широкополосным доступом к Интернету сельских населённых пунктов посредством предоставления возможности совместного использования операторами связи телекоммуникационной инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Как отметил председатель палаты Нурлан Нигматулин, предлагаемые новшества создадут необходимые правовые условия для ускорения строительства сетей мобильной связи в сельской местности, улучшат обеспечение жителей села современными средствами связи и телекоммуникационными услугами.

На недавнем заседании Национального совета общественного доверия президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев говорил о важности дальнейшего развития систем образования и здравоохранения. В первую очередь, посредством повышения эффективности процессов цифровизации. Именно на реализацию этой задачи направлен данный законопроект. В результате у сельчан не только расширятся возможности получения электронных госуслуг, но они смогут и активнее пользоваться системами онлайн-обучения и цифрового здравоохранения", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Ожидается, что предлагаемое законопроектом совместное использование операторами связи телекоммуникационной инфраструктуры позволит развиваться казахстанскому рынку, стимулируя появление инновационных видов сервиса и повышая их доступность для более широких слоёв населения, в том числе жителей сельских населённых пунктов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства