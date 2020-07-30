Казахстанские компании подверглись "meow"-атакам

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты РГП "Государственная техническая служба" сообщает об обнаружении 9 фактов несанкционированного удаления баз данных, принадлежащих, клиентам крупных хостинг провайдеров Казахстана, таких как ТОО "Интернет-компания PS" и ТОО "Компания Hoster.KZ", передает Kazakhstan Today.

В ходе мониторинга казахстанского сегмента Интернет была выявлена атака, где злоумышленникам удалось получить доступ к базам данных, находящихся в открытом доступе, и удалить записи в них. В качестве визитной карточки злоумышленники оставили в коде слово "meow".

Ранее этот тип атаки был выявлен в ряде зарубежных стран, по данным которых злоумышленники не выдвигали никаких требований и не просили выкуп за данные. На месте удаленных сведений появлялись лишь строчки случайных цифр и слово "meow", - говорится в сообщении KZ-CERT.

Служба реагирования на компьютерные инциденты направила уведомления хостинг-провайдерам, клиенты которых были подвержены "meow"-атаке.

Принимая во внимание то, что данная атака осуществляется на базы данных с открытым доступом, служба KZ-CERT настоятельно рекомендует администраторам проверять защищенность данных, ограничивать доступ, а также систематически проводить резервное копирование.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие было выявлено 8300 инцидентов информационной безопасности. По сравнению с 2019 годом количество фишинговых атак возросло на 25%, а количество DDoS-атак увеличилось на 42%.

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