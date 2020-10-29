Музыкальные шумовые полосы установили на трассе Нур-Султан - Щучинск

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане появилась первая "музыкальная дорога", передает Kazakhstan Today.

На автомобильной дороге Нур-Султан - Щучинск специалисты АО "НК "КазАвтоЖол" установили музыкальные шумовые полосы. В Казахстане такая технология применена впервые. Пилотный проект запущен в рамках внедрения новых технологий в области безопасности дорожного движения, учитывая опыт таких стран как Германия, Корея, США и Япония, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Музыкальные дороги" помогают водителям снизить скорость на аварийно-опасных участках. Мелодия воспроизводится за счет соприкосновения колес автомобиля на определенной скорости с шумовой разметкой, выполненной из холодного пластика. При проезде транспортного средства по шумовой полосе со скоростью 90 километров в час, заданная мелодия меняет звук, тем самым привлекает внимание водителя и заставляет его снизить скорость движения.

По результатам эксперимента, в следующем году АО "НК "КазАвтоЖол" планируется устройство "музыкальных дорог" и на других республиканских автодорогах.

Шумовые полосы - специальная дорожная разметка в виде рельефных линий. Такие полосы наносят в целях недопущения дорожно-транспортного происшествия по причине превышения скорости, а также утомленности или сна за рулем. При проезде через них происходит вибрация, которая помогает водителям сконцентрироваться на проезжей части", - объяснили в ведомстве.

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