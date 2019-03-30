На международном фестивале RoboLand-2019 в Караганде представили робота-помощника (ФОТО)

Караганда. 29 марта. Kazakhstan Today - На международном фестивале RoboLand-2019 в Караганде представили робота-помощника. В этом году в международном фестивале RoboLand-2019 в Караганде участвуют более 300 команд из России, Казахстана, Узбекистана и Италии. Они соревнуются в 14 категориях, передает Kazakhstan Today.

Ежегодный фестиваль RoboLand-2019 - это крупнейшая площадка в Казахстане для детей и подростков, увлечённых новыми технологиями. В этом году он проходит в пятый раз, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.

Мы стараемся ежегодно расширять количество номинаций. В этом году включили более сложные - по аквапонике, искусственному интеллекту, интернету вещей. Этот фестиваль также содействует развитию международных отношений, поскольку мы с каждым годом стараемся расширять географию участников. Я думаю, что эта площадка - хорошая возможность получить новый опыт и знания", - сказал заместитель акима региона Асхат Аймагамбетов на открытии мероприятия.

В этом году на фестивале впервые представили категорию RoboLand friendship. Она подразумевает работу в группах, объединяющих несколько команд. Роботы также должны быть запрограммированы на совместную работу.

Это многоуровневая категория. Работа строится примерно так: один робот перевозит груз на "склад", другой его транспортирует внутри "склада", третий робот забирает его и везёт на "производство". Чтобы роботы работали как единая команда, участники должны сами уметь работать в команде", - поясняет главный судья фестиваля Максим Васильев.

Также в этом году впервые представили категорию, в которой выступали роботы VEX. Наборы для создания таких роботов состоят из перфорированных металлических деталей - профиля и пластин, пластиковых элементов передач (зубчатые колёса, шкивы и колёса и тому подобное). Наборы VEX укомплектованы современными микроконтроллерами, сервомоторами и разнообразными датчиками.

VEX - это очень популярный вид роботов, который используется в США и Китае. Он популярнее LEGO. Сейчас в Казахстане только начинают работать с VEX. До этого года я был единственным, кто работал с такими роботами в Казахстане. Сейчас всё больше и больше людей понимают, что это очень хорошая образовательная робототехническая платформа, что у неё большой потенциал. Я думаю, что многие школы перейдут именно на них в ближайшие пару лет. Эти роботы умеют делать многие вещи: к примеру, в этом году они должны кидать шарики в установленные флажки, заезжать на платформы, передвигаться в пределах заданного поля", - рассказывает Том Ноа, преподаватель робототехники Назарбаев Интеллектуальной школы Алматы.

Задания в тех категориях, что представляют на фестивале из года в год, тоже усложнились. Это необходимо для того, чтобы участники, которые приезжают на соревнования не в первый раз, могли развиваться и осваивать новые технологии.

К примеру, восьмиклассницы из Костаная Диана Мельникова и Камилла Утегенова представили проект по аэрогидропонике. В специальном коробе, оснащённом лампой, нагревателем и пульверизатором, они выращивают клубнику. Часть её корневой системы находится в воде, другая часть - в воздухе. Почва для такого метода выращивания не нужна.

У нас есть процессор, который мы сами запрограммировали: задали частоту опрыскиваний, выставили температуру, которая постоянно поддерживается в ящике, где находится корневая система. Ещё мы установили фотоэлемент, который реагирует на освещение. Когда становится темно, то автоматически включается подсветка. В будущем мы установим сюда приспособление для выхода в Интернет, чтобы можно было управлять поливом и температурой, находясь, например, в отпуске или в гостях", - рассказывают участницы.

Для учеников младших классов организаторы подготовили творческие задания. К примеру, третьеклассницы из карагандинской школы №101 подготовили сразу трёх роботов, которые изображают участников Олимпийских игр. Школьники из команды "Легион" (Кокшетау) подготовили шесть роботов, одетых в национальные мексиканские шляпы. Все они играют на ударных инструментах - школьники запрограммировали их на определённый ритм. По сценарию постановки школьники будут изображать фанатов, пытающихся пролезть на "сцену". Однако пробраться туда они не смогут - их будет отгонять робот-дирижёр.

А вот команда старшеклассников из Италии на фестивале представит более сложного робота-друга. Он может помогать людям с ограниченными возможностями: распознавать эмоции, поддерживать диалог и приносить нужные вещи.

На фестивале работала выставка последних достижений отечественной робототехники. Здесь были представлены роботы-помощники, 3D-принтеры нового поколения и другое.

В рамках фестиваля 28 марта в Караганде прошёл круглый стол, на котором обсудили внедрение STEM-образования и использование робототехники в детских садах, школах и вузах. В нём участвовали преподаватель информатики из Екатеринбурга Максим Новиков, лауреат конкурса "Учитель года России-2018", и Сальваторе Кавалло, профессор физико-математического технического лицея в городе Пакино (Сицилия). Выступили представитель RoboCup Junior в России Евгений Шандаров из Томска, ректор Университета имени Сулеймана Демиреля Канат Кожахмет, президент Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники Владимир Туреханов и изобретатель Санжар Мырзагалым. Гостья из Алматы Тамара Стрельникова поделилась успешным опытом использования робототехники в реабилитации детей с нарушениями слуха.

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