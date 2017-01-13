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Названа наиболее вероятная причина аварии корабля "Прогресс МС-04"12.01.2017
  • Фото: UINP.info
Технологии  09:20

Москва. 12 января. Kazakhstan Today - 11 января 2017 года аварийная комиссия Роскосмоса под председательством генерального директора Госкорпорации Игоря Комарова рассмотрела результаты работы специалистов, изучивших нештатную ситуацию, возникшую при запуске 1 декабря 2016 года ТГК "Прогресс МС-04" с космодрома Байконур, информирует пресс-служба Роскосмоса.

В результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) и транспортного грузового корабля (ТГК). Падение фрагментов ракеты космического назначения произошло в труднодоступном горно-лесистом районе в приблизительно 100 километрах западнее города Кызыл (Республика Тыва) без причинения материального ущерба наземной инфраструктуре. Фрагменты третьей ступени РН и ТГК, достигшие земной поверхности, не представляли опасности для окружающей среды и населения, передает Kazakhstan Today.

"Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии - вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете", - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что в ближайшее время в установленном порядке будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли по обеспечению безопасного запуска ТГК "Прогресс МС-05".

Напомним, 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур был осуществлен пуск РН "Союз-У" с ТГК "Прогресс МС-04". До 382 секунды полет ракеты-носителя проходил штатно. После 382-й секунды полета прием телеметрической информации прекратился. Штатные средства контроля не зафиксировали функционирование корабля на расчетной орбите, отметили в Роскосмосе. В ведомстве заверили, что "потеря грузового корабля не скажется на нормальном функционировании систем МКС и жизнедеятельности экипажа станции".
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