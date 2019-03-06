Невероятные возможности LG HOM-BOT

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Испытайте новые функции роботов-пылесосов от LG Electronics.





Искусственный интеллект в сочетании с робототехникой открывают перед нами невероятные возможности, которые раньше можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах. Только представьте, Ваш пылесос самостоятельно делает уборку дома в Ваше отсутствие, легко адаптируется в пространстве, Вы можете управлять им через свой смартфон и даже получать уведомления о нежелательных посетителях. Все эти функции стали реальностью благодаря новым роботам-пылесосам LG HOM BOT от LG Electronics (LG).





Робот-пылесос LG HOM BOT способен определять свое местонахождение, отслеживать пройденный маршрут и формировать новый вне зависимости от освещения, благодаря системе двойной камеры Dual Eye 2.0. Таким образом, пылесос может работать в темноте. А нижний датчик оптического потока (OFS) позволяет определять расстояния пола и распознать изменения поверхности.





Благодаря ультразвуковым сенсорам, LG HOM-BOT "видит шире" и распознает даже стеклянные объекты, останавливается до столкновения с ними. Кроме того, платформа LG Deep ThinQ AI позволяет пылесосу легко избегать препятствий и выполнять роль "охраны": если в Вашем отсутствии устройство заметит любое движение в доме он оповестит Вас об этом. Робот-пылесос LG HOM-BOT имеет Wi-Fi-подключение и им легко управлять со смартфона с помощью приложения LG SmartThinQ.













Квадратный корпус и удлинённый до 7 см щёточки робота-пылесоса лучше проникают в углы и обеспечивают эффективную уборку в углах и вдоль стен. Также LG HOM-BOT имеет 7 различных режимов уборки и накладку из микрофибры. Таким образом, Ваш робот может не просто пропылесосить, а и протереть пол. Насадка легко устанавливается и помогает поддерживать пол в идеальной чистоте и свежести.





Процесс очистки пылесоса после уборки требует минимум усилий. Об этом LG тоже позаботился. Крышка корпуса открывается одним касанием и пылесборник легко извлекается в закрытом виде. Тем самым, защищая Вас от пыли и сохраняя абсолютную чистоту в доме.













При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства