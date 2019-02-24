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Незабываемый День святого Валентина вместе с LG Electronics

11.02.2019, 16:29 28459
Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Окружите свою вторую половинку любовью и заботой с помощью бытовой техники LG Electronics, передает Kazakhstan Today. 
 
Близится День святого Валентина, а значит, пора задуматься о сюрпризе для любимого. В подарке на праздник влюбленных больше ценится оригинальность, а не стоимость. Покажите дорогому Вам человеку свою заботу, создав нечто особенное в качестве презента. Как насчет романтического ужина дома при свечах? 
 
В первую очередь, приготовьте наряд, в котором будете блистать на вечере. Нелегкая задача, учитывая, что платье залежалось в шкафу, помялось и плохо пахнет, а стирка только испортит нежную ткань. Тут на помощь придет стиральная машина LG TwinWash с функцией пара TrueSteam. Специальный паровой режим "Освежить" устранит впитавшийся запах и разгладит легкие складки без применения моющих средств и воды.
 
Перед тем как приготовить ужин, поставьте охлаждаться вино на специальную удобную полку для винных бутылок в холодильнике InstaView Door-in-Door от LG с Инверторным Линейным компрессором, который поддерживает стабильную температуру и надолго сохраняет свежесть продуктов. 
 
Микроволновая печь LG NeoChef поможет Вам приготовить вкусный ужин. Например, сочную курицу с аппетитной корочкой и с эффектом жарки на углях. А если Вы придерживаетесь правильного питания, то не беспокойтесь о лишних калориях. Только в микроволновой печи LG NeoChef содержание жира в готовых блюдах меньше на 72%, а также предусмотрена функция готовки на пару. 
 
 
И не беспокойтесь о том, что в доме пахнет едой. О чистоте воздуха позаботится LGPuriCare, который наполнит дом атмосферой любви и заботы.
 
Приглушите свет, включите расслабляющую музыку и пусть ничего не мешает Вам наслаждаться общением с любимым человеком. 
 
Cкрасить романтический вечер вы можете просмотром интересных фильмов о любви по телевизору LG c доступом к онлайн-телевидению LG ПЛЮС КАНАЛЫ.
 
Не нужно подключать антенну или настраивать дополнительное оборудование, достаточно подключить телевизор к Интернету, и запустить приложение. 
 
 
Компания LG Electronics желает Вам незабываемого Дня святого Валентина!
 

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