Незабываемый День святого Валентина вместе с LG Electronics

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Окружите свою вторую половинку любовью и заботой с помощью бытовой техники LG Electronics, передает Kazakhstan Today.

Близится День святого Валентина, а значит, пора задуматься о сюрпризе для любимого. В подарке на праздник влюбленных больше ценится оригинальность, а не стоимость. Покажите дорогому Вам человеку свою заботу, создав нечто особенное в качестве презента. Как насчет романтического ужина дома при свечах?

В первую очередь, приготовьте наряд, в котором будете блистать на вечере. Нелегкая задача, учитывая, что платье залежалось в шкафу, помялось и плохо пахнет, а стирка только испортит нежную ткань. Тут на помощь придет стиральная машина LG TwinWash с функцией пара TrueSteam. Специальный паровой режим "Освежить" устранит впитавшийся запах и разгладит легкие складки без применения моющих средств и воды.

Перед тем как приготовить ужин, поставьте охлаждаться вино на специальную удобную полку для винных бутылок в холодильнике InstaView Door-in-Door от LG с Инверторным Линейным компрессором, который поддерживает стабильную температуру и надолго сохраняет свежесть продуктов.

Микроволновая печь LG NeoChef поможет Вам приготовить вкусный ужин. Например, сочную курицу с аппетитной корочкой и с эффектом жарки на углях. А если Вы придерживаетесь правильного питания, то не беспокойтесь о лишних калориях. Только в микроволновой печи LG NeoChef содержание жира в готовых блюдах меньше на 72%, а также предусмотрена функция готовки на пару.

И не беспокойтесь о том, что в доме пахнет едой. О чистоте воздуха позаботится LGPuriCare, который наполнит дом атмосферой любви и заботы.

Приглушите свет, включите расслабляющую музыку и пусть ничего не мешает Вам наслаждаться общением с любимым человеком.

Cкрасить романтический вечер вы можете просмотром интересных фильмов о любви по телевизору LG c доступом к онлайн-телевидению LG ПЛЮС КАНАЛЫ.

Не нужно подключать антенну или настраивать дополнительное оборудование, достаточно подключить телевизор к Интернету, и запустить приложение.

Компания LG Electronics желает Вам незабываемого Дня святого Валентина!

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