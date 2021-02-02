Новая система диспетчеризации позволит общественному транспорту Казахстана работать без опозданий

Усть-Каменогорск. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане внедрили уникальную систему диспетчеризации общественного транспорта. Городские маршруты будут приходить с точностью до пары минут, а отслеживать их можно со смартфона, передает Kazakhstan Today.

Онлайн-трекинг с 6 февраля запустят в Усть-Каменогорске в рамках государственно-частного партнерства с белорусским IT-гигантом IBA Group, после чего могут масштабировать опыт на другие города.

Запуск системы в главном городе Восточного Казахстана - один из этапов по цифровизации страны. Прежде всего онлайн-трекинг позволит отслеживать движение транспорта в режиме реального времени. Диспетчер, в частности, сможет связаться с водителем и изменить маршрут, если на дороге возникли пробки, аварии или ремонтные работы, либо же увеличить количество транспорта при высоком пассажиропотоке", - рассказали в коммуникационном агентстве PR Vision.

Согласно информации, система диспетчеризации поможет обеспечить соблюдение графика, маршрута движения и регулярности перевозок. Это позволит минимизировать ситуации, когда общественный транспорт существенно опаздывает или отклоняется от утвержденной схемы движения.

Пассажиры получат возможность сами следить за транспортом. Для этого запущено мобильное приложение Oskemenbus, которое на карте города покажет местонахождение каждого маршрута. Там же можно будет посмотреть расписание и построить маршрут с учетом нескольких пересадок", - отметили в компании.

В Усть-Каменогорске также заработает система бесконтактной оплаты проезда. "Электронное билетирование охватит весь городской транспорт: трамваи, автобусы и микроавтобусы. Рассчитаться за проезд можно будет транспортной картой Oskemencard. Оплата занимает доли секунды: надо лишь поднести карту к валидатору возле каждой двери. Вначале бесконтактная оплата заработает в трамваях, а потом и во всем транспорте областного города", - рассказали в PR Vision.

Систему электронного билетирования максимально адаптировали под привычки людей: сохранится тарифная сетка, все льготы и возможность оплаты наличными. Среди ключевых новшеств - единая карта для оплаты во всем транспорте и возможность записывать несколько тарифов.

В агентстве отметили, что в Усть-Каменогорске оборудование было установлено более чем в 500 транспортных средствах.

При этом система может "расти" вместе с городом. Подтверждением тому является проект в белорусской столице. Около 7 лет назад IBA Group реализовала электронное билетирование в двухмиллионном Минске, оснастив оборудованием более 3000 автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов, поезда городских линий и столичное метро", - добавили в компании.

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