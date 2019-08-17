Новейшие телевизоры и аудиосистемы LG с интеллектуальными возможностями удостоены высших наград на ежегодной церемонии EISA

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - LG продолжает собственный рекорд серии одержанных подряд побед от крупнейшей в мире ассоциации изданий по потребительской электронике.

LG Electronics (LG) снова была высоко оценена за свои превосходные продукты для домашних развлечений Европейской ассоциацией журналов по аудио- и видеотехнике (EISA), крупнейшей в мире организации, объединяющей 55 специализированных изданий из 25 стран. В этом году четыре продукта LG - LG OLED TV (модель OLED65E9), LG NanoCell TV (модель 65SM9010), LG Soundbar (модель SL8Y), LG XBOOM Go (модель PK7) - были отмечены EISA Awards за их выдающуюся производительность, инновационный дизайн и потребительскую ценность.

Лучшим Европейским премиум OLED-телевизором 2019-2020" назван LG OLED TV AI ThinQ. LG стала единственной компанией, которая получает эту награду за свою технологию OLED-телевизоров восьмой год подряд. Обладатель заслуженной золотой награды iF Design Award ранее в этом году, 65-дюймовый телевизор LG модели E9 оснащен передовым интеллектуальным процессором второго поколения Alpha 9 Gen 2 и предлагает улучшенное качество изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта и технологии глубинного обучения. Судьи EISA высоко оценили безупречный дизайн OLED E9 - прозрачное стекло рамки, создающее иллюзию парящего в воздухе экрана, привлекает зрителя и органично дополняет любой интерьер.

Победителем в категории "Европейский Smart-телевизор 2019-2020" признан LG NanoCell TV AI ThinQ за потрясающую визуальную и звуковую производительность благодаря технологии дисплея NanoCell, Full Array Local Dimming (FALD) и процессору Alpha 7 Gen 2. Экспертов EISA впечатлили расширенный пользовательский опыт, предоставляемый платформой LG ThinQ AI, упрощающей доступ к миру развлечений.

LG Soundbar и портативная колонка LG XBOOM Go стали победителями в номинациях "Европейский саундбар 2019-2020" и "Европейская мобильная колонка 2019-2020" за исключительное качество звука благодаря сотрудничеству LG с известной британской компанией Meridian, предоставляющей высококачественные аудиотехнологии.

Признание наших продуктов такой уважаемой организацией, как EISA - это невероятная честь для нас", - сказал Брайан Квон, президент LG Mobile Communications и Home Entertainment. "Мы продолжим расширять границы возможного в области технологий и дизайна, чтобы удовлетворять потребности покупателей по всему миру, которые ждут от LG лучшего из того, что может предложить индустрия".

Все продукты LG, отмеченные наградами EISA, будут представлены посетителям Международной выставки потребительской электроники IFA 2019 в Берлине, в зале 18 Messe Berlin, с 6 по 11 сентября.

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