Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Эксперт рассказал, какие новые технологии используются в строительной отрасли Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Бурное развитие технологий в конце XX и начале XXI века не могло не затронуть строительную отрасль. Основным источником инновационного развития были и остаются строительные материалы. В частности, новые технологии в строительстве позволяют уже сегодня возводить огромные пролеты мостов и крупные перекрытия без центральных опор - каких-то 20 лет назад такие сооружения могли бы считаться чудом инженерной мысли.

Какие изобретения в строительной области изменяют мир к лучшему уже сегодня?

Новые технологии в строительстве домов и коттеджей: легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛТСК)

Уже из названия понятен принцип работы и использования этого типа конструкционных материалов. Легкие стальные тонкостенные конструкции - это металлические профили различных форм, которые используются для возведения каркасов зданий, надстроек мансард для быстрой, удобной и экономичной реконструкции зданий. Новые технологии в строительстве позволяют не только сократить время на совершение типичных операций, но и существенно уменьшить их стоимость, ярким примером чего служат именно ЛТСК.

Наиболее широкое применение ЛТСК нашли в каркасном строительстве: вместо бревенчатых или каменных стен все чаще используются направляющие металлические профили. Такой способ строительства имеет ряд преимуществ:

относительная простота возведения - не требуется использовать тяжелое подъемное оборудование;

высокая скорость монтажа;

гибкая планировка здания - фантазия архитектора не ограничена практически ничем, разве что законами физики;

низкий вес каркасной конструкции - тяжеловесный и углубленный фундамент использовать не нужно.





Использование новых технологий в строительстве позволяет даже металлические конструкции сделать стойкими к морозу и сильной жаре: благодаря особой конструкции термопрофилей каркасные конструкции по коэффициенту теплопроводности могут сравниться с конструкциями из натуральных материалов.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка как новая технология в строительстве сначала появилась в США, затем мигрировала в Европу, после чего стала использоваться строителями стран СНГ. Такой цикл освоения означает, что в самых разных климатических условиях несъемная опалубка, как новая технология в строительстве, подтвердила высокую эффективность.

Суть технологии заключается в том, что опалубка, применяемая для создания монолитных железобетонных конструкций, после предварительного затвердевания рабочего раствора не снимается, а используется в качестве заполнителя полостей и теплоизоляционного материала. Этим достигается существенное сокращение времени на монтаж монолитной конструкции в целом. В качестве исходных материалов для создания несъемной опалубки используются как натуральные (дерево в виде хвойной щепы), так и искусственные (пенополистерол) материалы.

ЗD-панели

3D-панели - это одна из самых современных технологий строительства, которая объединяет принципы сразу двух способов возведения конструкций: каркасно-панельного и монолитного. Основа здания, то есть его каркас, собирается из типовых пенополистирольных элементов, предварительно произведенных на заводе. Первичный монтаж заканчивается, когда арматурные сетки, внедренные в панели, привариваются к основным арматурным стержням из нержавеющей стали. Таким образом, создается устойчивая несущая конструкция, которая служит идеальным основанием для заливки бетона. В итоге получаются чрезвычайно крепкие, надежные и быстрые в возведении монолитные конструкции с мощной арматурной подложкой. Новые технологии в строительстве объединяют лучшее от хорошо зарекомендовавших способов возведения зданий, отличным примером чего служит технология использования 3D-панелей.

Технология напрягаемой арматуры

Еще одно современное веяние в мире строительных технологий. Технология напрягаемой арматуры заключается в том, что вместо типичных балок и опор в качестве основных удерживающих элементов используется арматура, выполненная из сверхпрочных материалов. Используя домкраты и специальную технику, строители первоначально создают "опорный скелет" будущей конструкции (пролета моста, купола здания), после чего происходит заливка бетона. Напрягаемая арматура остается внутри конструкции и после затвердевания бетона может быть дополнительно напряжена для еще большего усиления конструкции.

Специалисты, работающие в области монолитного железобетонного строительства, считают, что технология пред- и постнапрягаемой арматуры должна стать настоящим прорывом в строительстве крупных сооружений уже в самом ближайшем будущем.

Автор: Дихан Кудайберген

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