Новые мониторы LG: инновации на одном экране

Благодаря удобной функции OnScreen Control, вам больше не придется постоянно переключаться между задачами; теперь все элементы видны и доступны на одном экране, что эффективно повышает продуктивность в работе с большими данными и форматными таблицами. Гибкая подставка монитора UltraWide™ Full HD (2560x1080) HDR IPS обеспечит наибольший комфорт на рабочем месте. Кроме того, ультраширокие мониторы LG с самым большим дисплеем с соотношением сторон 21:9 прекрасно подходят для связи с коллегами и для работы с различными облачными сервисами, а в сочетании с широким углом обзора - в целом, экран приятно дополнит впечатления от любой продолжительной видеоконференции.
Вместе с линейкой UltraWide LG вы сможете насладиться безупречным качеством изображения и реалистичностью цветов на экране. Это будет эффективным решением для дизайнеров, которые по достоинству оценят точность при воспроизводстве яркости и контраста во время режима предпросмотра и редактирования материала. Например, для полной реализации любых смелых замыслов монитор 4K UHD IPS VESA DisplayHDR 400 будет незаменим при преобразовании контента стандартного качества в видео высокого качества HDR. Здесь используется специальный алгоритм обработки изображения, улучшается тональная компрессия SDR-контента; в результате чего создается ощущение качества HDR. Это всё доступно на одном ультрашироком экране.
Каждый профессионал знает, что после хорошей работы надо хорошо отдохнуть. Откройте для себя новые грани игрового процесса вместе с ультрасовременным и ультрашироким игровым монитором UHD 4K UltraGear™ с разрешением экрана 3840x2160. Новый уровень погружения в виртуальную реальность обеспечивается производительностью в 144Гц, что является высоким параметром в технической характеристике - это обеспечивает минимальное остаточное изображение и быстрое время отклика. И экран UHD 4K UltraGear выдает ультракачественные плавные и чёткие движения в любых играх с высоким разрешением - это уменьшает количество разрывов и искажений на экране. Монитор калибруется с разрешением 4K UHD, и покрывает 98% цветовой гаммы DCI-P3 и 10-битный цвет, что является отличным решением, если вы хотите наслаждаться профессиональными творческими работами и играми на одном мониторе.
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