Новые телевизоры LG откроют мир кино и игр для всей семьи

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Специалисты компании LG Electronics (LG) разрабатывают и создают инновационные технологии для дома, никогда не забывая о семейных ценностях. Телевизоры с функцией LG Smart TV не просто уникальные телевизоры, они могут стать сердцем в любом семейном мероприятии. Начиная с совместных просмотров любимых фильмов и заканчивая вечерами за просмотром семейных видеозаписей, передает Kazakhstan Today.

Просто скажите: "Привет, LG!". Благодаря технологии LG ThinQ AI , теперь вам не нужно искать пульт, чтобы отправить голосовую команду умному дому. Просто скажите, "Привет, LG!" и говорите так, как вы разговариваете со своими домочадцами, чтобы получить информацию и управлять бытовой техникой. Технология LG ThinQ AI наделена функцией обучения, то есть этот искусственный интеллект самосовершенствуется по мере пользования. И, кроме того, ваш телевизор может превратиться в единый центр управления всеми подключенными устройствами. Всем можно управлять дистанционно, со своего смартфона; и оставаясь на работе, вы можете быть спокойны за безопасность дома. Будущее уже наступило вместе с LG.

Какие семейные вечера без любимых фильмов и телесериалов?! LG Smart TV предлагает доступ к сотням стриминговых каналов. А откалиброванные широкие экраны телевизоров от LG обеспечат превосходную контрастность и идеальный черный. Вы не пропустите ни одну деталь в батальных сценах в кино. Каждый драматический поворот на экране будет смотреться реалистично. Например, в телевизорах LG OLED встроена функция РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ . Этот уникальный режим дезактивирует такие эффекты, как сглаживание движений и усиление резкости изображения, и сохраняет оригинальные соотношения сторон, цвета и частоту обновления кадра максимально близко к задумке режиссера. Ваш дом наполнится магией кино вместе с LG.

Если ваши дети хотят стать киберспортсменами и побеждать в соревнованиях по киберспорту, то телевизоры LG будут для них идеальным решением. Любимая игровая приставка легко подойдет под требования телевизора LG и выдаст красивую картинку в качестве HD. Например, это достигается благодаря чистому цвету в диапазоне RGB. Телевизор NanoCell от LG обеспечивает качество настоящего 4K. Так что дерзайте и покоряйте вершины киберспорта! Телевизоры LG предоставляют вам этот шанс.

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