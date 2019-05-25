Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef

Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - Эффект жарки на углях, антибактериальное покрытие и легкой очистка после приготовления, передает Kazakhstan Today.

Премиальная микроволновая печь LG NeoChef от LG Electronics - это непревзойденный дизайн и очарование минимализма. Стильная, удобная, занимает немного места на кухне. При этом обладает вместительными объемами, технологией "умный инвертор" и высокой мощностью в 1000Вт.

Знаете ли вы, что микроволновая печь убивает микробы, возвращает аромат старым специям и дает вторую жизнь черствому хлебу?

Специальное антибактериальное легко очищаемое внутреннее покрытие EasyClean препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.

Разморозить и подогреть - это далеко не все функции микроволновой печи LG NeoChef. LG NeoChef может заменить духовку гриль и даже жарку на углях! Нагревательный элемент из углеродного волокна обеспечивает высокую степень поглощения тепла, как при жарке на углях, что способствует равномерному и быстрому приготовлению здоровой пищи.

И еще одно важное преимущество LG NeoChef - держатель поворотного стола имеет 6 опор (колесики), а не 3, как во многих других печах. Поэтому сам стол устойчивей, не соскочит с держателя, даже если поставить что-то на край. Выше и его "грузоподъемность" - до 2 килограммов.

Процесс готовки в рабочей камере можно наблюдать благодаря энергосберегающей LED-подсветке, которая, к тому же ярче и долговечней обычной лампы.

Думаете, микроволновка способна приготовить только маффины в чашках? Вместе с LG NeoChef вы сможете порадовать близких множеством оригинальных и вкусных блюд. Функции запекания, обжаривания, поддерживания заданной температуры и приготовления йогурта теперь доступны в одном устройстве.

Легкие и вкусные видео-рецепты вы можете найти на YouTube канале LG Electronics.

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