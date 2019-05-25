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Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef

24.05.2019, 18:19 7156
Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - Эффект жарки на углях, антибактериальное покрытие и легкой очистка после приготовления, передает Kazakhstan Today.
 
Премиальная микроволновая печь LG NeoChef от LG Electronics - это непревзойденный дизайн и очарование минимализма. Стильная, удобная, занимает немного места на кухне. При этом обладает вместительными объемами, технологией "умный инвертор" и высокой мощностью в 1000Вт.
 
Знаете ли вы, что микроволновая печь убивает микробы, возвращает аромат старым специям и дает вторую жизнь черствому хлебу? 
 
Специальное антибактериальное легко очищаемое внутреннее покрытие EasyClean препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.
 
Разморозить и подогреть - это далеко не все функции микроволновой печи LG NeoChef. LG NeoChef может заменить духовку гриль и даже жарку на углях! Нагревательный элемент из углеродного волокна обеспечивает высокую степень поглощения тепла, как при жарке на углях, что способствует равномерному и быстрому приготовлению здоровой пищи.
 
И еще одно важное преимущество LG NeoChef - держатель поворотного стола имеет 6 опор (колесики), а не 3, как во многих других печах. Поэтому сам стол устойчивей, не соскочит с держателя, даже если поставить что-то на край. Выше и его "грузоподъемность" - до 2 килограммов. 
 
Процесс готовки в рабочей камере можно наблюдать благодаря энергосберегающей LED-подсветке, которая, к тому же ярче и долговечней обычной лампы.
 
Думаете, микроволновка способна приготовить только маффины в чашках? Вместе с LG NeoChef вы сможете порадовать близких множеством оригинальных и вкусных блюд. Функции запекания, обжаривания, поддерживания заданной температуры и приготовления йогурта теперь доступны в одном устройстве.
 
Легкие и вкусные видео-рецепты вы можете найти на YouTube канале LG Electronics.
 

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