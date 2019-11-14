Новый телевизор LG NanoCell TV 8K. Яркие впечатления! Реальный 8К.

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - Превосходное качество изображения, точная цветопередача и более широкий угол обзора - всё это в корпусе с изящным дизайном и ультратонкими рамками, сообщает Kazakhstan Today.

Компания LG Electronics объявляет о старте продаж нового NanoCell телевизора с принципиально новым форматом изображения 8К. 75-дюймовая модель LG 75SM99 предлагает улучшенное качество изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) благодаря передовому интеллектуальному процессору второго поколения а (Alpha) 9 и технологии глубинного обучения. Новый процессор а9 2-го поколения с искусственным интеллектом, построенный на технологии глубинного обучения, создает уникальное детализированное изображение и потрясающий звук, которые оптимизируются в зависимости от входящего контента. Процессор усилит динамику и детализацию в спортивных передачах, акустику звуковых эффектов. Телевизор самостоятельно подстроит яркость экрана в зависимости от освещения комнаты, а звук будет направлен на того, кто смотрит телевизор.

Телевизоры NanoCell, самые передовые жидкокристаллические модели компании, обеспечивают превосходное качество изображения, точную цветопередачу и более широкий угол обзора - всё это в корпусе с изящным дизайном и ультратонкими рамками. Чистые цвета в диапазоне RGB - залог реалистичного качества изображения. Технология NanoCell использует наночастицы, которые очищают цвета, отфильтровывая тусклые цвета и усиливая чистоту диапазона RGB. Раздельное управление фоновой подсветкой делает изображение более детализированным, а черный цвет - еще более глубоким.

Новый телевизор LG 75SM99 оснащён подсветкой FALD, которая обеспечивает полноматричное затемнение, позволяющее более точно передавать цвета и оттенки. Благодаря процессору а9 2-го поколения и дисплею c технологией NanoCell достигается богатство красок - цветовая палитра нового телевизора насчитывает более миллиарда оттенков. Встроенная система обработки изображения и масштабирования позволяет с легкостью адаптировать входящий контент для экрана с разрешением 8K (7680*4320 пикселей) и показывать зрителю по-настоящему точную, детализированную картинку.

LG 75SM99 поддерживает стандарт HDMI 2.1 для просмотра контента с разрешением 8K со скоростью 120 кадров в секунду, а также предлагает высокую скорость передачи кадров 4K (4K HFR), автоматический режим низкой задержки (ALLM), вариативную частоту обновления (VRR) и улучшенный реверсивный звуковой канал (eARC).

Телевизор LG 75SM99 может самостоятельно подобрать контент в любых стандартах HDR, в том числе самом передовом - Dolby Vision, для получения изображения превосходного качества даже в условиях яркого освещения. Процессор а9 Gen 2 также осуществляет тонкую настройку звука и акустики в соответствии с типом контента, в результате чего концерт будет звучать объемно, а спецэффекты в экшн-фильме усилятся. В дополнение к регулировке звуковых настроек, осуществляемой искусственным интеллектом в зависимости от ситуации, пользователи при желании могут выполнять ручную настройку. Флагманский телевизор LG оснащен поддержкой стандарта HDR Dolby Vision для превосходного качества изображения и Dolby Atmos для реалистичного звука с эффектом погружения.

Международный комитет по метрологии дисплеев дал определение измерению "контрастной модуляции" (CM), которое точно и количественно описывает, насколько различаются между собой соседние пиксели. Для того чтобы любой телевизионный дисплей обеспечивал разрешение, обозначенное количеством пикселей, ICDM требует, чтобы минимальное значение контрастной модуляции превышало 25% пороговое значение для изображений и 50% для текста. Тесты, проведенные в соответствии с этими повсеместно используемыми отраслевыми стандартами, показали, что телевизоры LG 8K NanoCell достигли значения контрастной модуляции в 90% диапазоне, таким образом гарантируя, что зрители смогут увидеть все дополнительные детали 8K контента при просмотре на своих телевизорах.

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