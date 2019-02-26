О назначении и сроке действия запущенных в США казахстанских спутников рассказали в профильном ведомстве

Астана. 4 декабря. Kazakhstan Today - О назначении и сроке действия запущенных в США казахстанских спутников рассказали в Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.





Сегодня, 4 декабря 2018 года, в 00.32 по времени Астаны, состоялся запуск двух казахстанских космических аппаратов космической системы научно-технологического назначения (КС НТН) - микроспутника "KazSTSat" и наноспутника "KazSciSat-1" на ракете-носителе "Falcon 9" с космодрома Вандерберг (Калифорния, США). Пуск прошел в штатном режиме", - отметили в пресс-службе МОАП.





Впервые в создании космических аппаратов приняли участие казахстанские специалисты ТОО "Галам" АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары" Аэрокосмического комитета МОАП РК и Института космической техники и технологий Национального центра космических исследований и технологий Аэрокосмического комитета МОАП РК.





Следует отметить, что инженеры ТОО "Галам" уже с 23 октября текущего года совместно со своими коллегами из компаний SSTL, Spaceflight и SpaceX устанавливали спутники на модуль космической головной части ракеты-носителя", - добавили в ведомстве.





Видео с запуска можно посмотреть здесь





Цель космической системы научно-технологического назначения - это отработка технологий проектирования, сборки и испытаний низкоорбитальных космических аппаратов, проведения научных исследований ионосферы Земли, получение летной истории для технологической нагрузки (подсистемы собственной разработки).





Космический аппарат технологического назначения имеет следующие характеристики: срок активного существования - не менее 1 года; пространственное разрешение на местности в мультиспектральном режиме - 17,5 метра; мультиспектральных каналов - 3; масса - 107 килограммов; полоса захвата - не менее 250 километров; периодичность съемки над одной и той же точкой - 5-7 дней; высота орбиты - 570 километров.





Характеристики космического аппарата научного назначения: срок активного существования - не менее 3 месяцев; платформа КА НН разработана на базе технологии CubeSAT; полезная нагрузка - феррозондовый магнитометр; цель - измерения постоянного магнитного поля Земли (МПЗ) с целью выявления эффектов естественного и техногенного воздействия на МПЗ; масса - 5 килограммов; высота орбиты - 570 километров.





РН Falcon 9 - это ракета-носитель среднего класса серии Falcon американской компании SpaceX, включающая девять жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя. Компания Spaceflight является коммерческим оператором запусков ракеты-носителя Falcon.





Из 62 запусков успешно проведены 60 запусков, последний из них проведен 10 сентября текущего года.





Всего на миссии были запущены 64 космических аппарата (15 микроспутников и 49 наноспутников) представителями 17 стран мира. Данный запуск является рекордсменом по числу запускаемых спутников на ракете-носителе производства США.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства