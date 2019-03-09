Оплачивать проезд в автобусах Астаны можно будет с помощью спецбраслетов и брелоков

Астана. 19 октября. Kazakhstan Today - Производить безналичную оплату проезда в автобусах столицы можно будет с помощью специальных браслетов и брелоков, передает Kazakhstan Today.





"Были предложения у населения, и мы знаем, что есть такой опыт - использовать вместо карт браслеты или брелоки. Браслеты можно постоянно носить на руке, и это удобно, брелоки прицепить к ключам", - рассказал управляющий директор, директор департамента платежной системы Astana LRT Даурен Нуралиев.





Как пишет Елорда Инфо , девайсы будут иметь такие же способы пополнения и проверки баланса, как карты, а также возможность бесплатной пересадки.





"В этом году планируем запустить в ограниченном количестве в качестве пилота, а в массовую продажу девайсы поступят уже со следующего года. Продавать будут в кассах, киосках, а если это широко пойдет, возможно, и в автобусах", - уточнил Нуралиев.





Стоимость браслетов и брелоков пока еще не установлена.





Между тем председатель правления ТОО "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов сообщил о том, что компания внедряет технологию моментального пополнения транспортных карт с помощью телефона с использованием функции NFС (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров).





"Пока функция будет доступна только на Android. Возможно, через какое-то время будет и на iOS. Мы тестируем эту систему, пока у нас рабочая версия Real LRT. Соответствующее приложение загружается на сотовый телефон. Чтобы проверить баланс, прикладываем карточку любой стороной, и он сразу показывает, какой реальный баланс. При этом нужно уточнить, что телефон должен быть оборудован модулем NFC. Теперь мы можем моментально пополнить. Нажимаем пополнение, вводим сумму, например, тысячу тенге, и прикладываем карточку к телефону", - объяснил Игенбердинов.





По его словам, это позволит компании избежать покупки дорогостоящих терминалов и установки их по городу. Новые точки пополнения транспортных карт с помощью NFC установят в торговых центрах, магазинах, а также охватят удаленные районы столицы.





"Планируется открыть по городу множество точек пополнения транспортных карт, использующих новые технологии. Это не только позволит снизить затраты, связанные с покупкой дорогостоящего оборудования, но и будет удобным для населения, так как это будет бесплатно, без комиссий", - подчеркнул глава компании.





По его словам, большая команда разработчиков сейчас работает над новыми способами пополнения транспортных карт, а также оплаты проезда в автобусах с помощью телефонов и банковских карт.





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