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Опубликованы новые фотографии Марса с китайского зонда

01.01.2022, 18:22 2991
Фото: China National Space Administration
ПЕКИН. 1 ЯНВАРЯ - Фотографии с Марса сделал зонд орбитального аппарата "Тяньвэнь-1", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фотографии опубликованы на сайте Национального космического управления Китая. Зонд заснял ледяные шапки из сухого и водяного льда, кратер имени Королева и дюнное поле Олимпия.
 
Напомним, "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, спускаемого модуля и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан у побережья островной провинции Хайнань на юге Китая. 
 

Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса в феврале 2021 года после почти семи месяцев космического путешествия и более двух месяцев выбирал подходящее место посадки. 

 
Спускаемый модуль китайского марсианского зонда "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту приземлился на поверхность Марса 15 мая 2021 года. 
 

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С космодрома Байконура стартовала ракета "Союз"

27.12.2021, 21:31 7301
БАЙКОНУР. 27 ДЕКАБРЯ - 27 декабря в 19:10:37.088 по времени Алматы с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 37, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для 2021 года этот старт стал 24 пуском российских космических ракет и 14 - с Байконура, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
 
Согласно телеметрической информации, контакт подъема, полет ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Затем разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту. В течение 3,5 часа спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут поочередно отделяться от российского "разгонника". Двигатели ракеты-носителя также отработали в штатном режиме.
 
С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 36 спутников и достигнет 394. Этот старт стал двенадцатым в рамках программы OneWeb, третьим с Байконура в 2021 году и пятым с данного космодрома в целом. Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с компаниями Arianespace и Starsem.
 
 

Ракета "Протон-М" успешно стартовала с Байконура

13.12.2021, 21:01 46767
БАЙКОНУР. 13 ДЕКАБРЯ -13 декабря, в 18.07 по времени Нур-Султана, состоялся пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Все этапы полета (отделение ступеней и сброс створок головного обтекателя) прошли в штатном режиме, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
 
Спустя 582 секунды после старта головной блок (связка из разгонного блока и двух космических аппаратов) в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Для полета ракеты "Протон-М" используется типовая трасса с выделенными районами падения отделяемых частей ракеты космического назначения. 
 
Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту с минимальной высотой 18,7 тысячи километров и максимальной 52,8 тысячи километров будет обеспечено за счет пяти включений маршевого двигателя разгонного блока "Бриз-М". Общая длительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения первого космического аппарата "Экспресс-АМУ7" составит 17 часов 50 минут, для второго "Экспресс-АМУ3" - 18 часов 7 минут.
 
Космические аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории Российской Федерации, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.
 
 

Сервис Google Pay заработал в Казахстане

07.12.2021, 15:17 119883
Сервис Google Pay заработал в Казахстане
Фото: twitter/OldSharkNews
АЛМАТЫ. 7 ДЕКАБРЯ - С сегодняшнего дня пользователи Android в Казахстане могут использовать приложение Google Pay для оплаты товаров и услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Google Pay - это быстрый, удобный и безопасный способ оплачивать покупки в любом месте: в магазинах, на веб-сайтах, в приложениях и так далее с помощью смартфонов на базе Android 5 и выше или смарт устройств с поддержкой NFC, не тратя времени на поиск банковской карты или пересчет купюр. С ним ваши данные надежно защищены, а у вас есть все, что нужно для оплаты. Кроме того, вы можете управлять своей учетной записью на веб-сайте или в приложении", - говорится в сообщении сервиса.

 
Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение из Google Play и добавить данные своих банковских карт Visa или Mastercard, выпущенных банками-партнерами. При оплате у кассы требуется разблокировать смартфон и поднести его к терминалу оплаты NFC. 
 
Отмечается, что при оплате покупок Google Pay не передает продавцу фактический номер карты, поэтому платежные данные надежно защищены. При утере или краже телефона можно удаленно заблокировать или удалить все данные с помощью функции "Найти устройство". 
 
На сегодняшний день Google Pay в Казахстане работает с картами Visa и Mastercard Партнерами являются 10 банков: Halyk Bank, ForteBank, Евразийский банк, Необанк Simply, Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Bank RBK, Банк "ЦентрКредит", Сбербанк России, Jusan Bank. 
 
Платить с помощью Google Pay можно почти везде, где есть терминал для бесконтактной оплаты, а число таких точек уже превышает 200 тыс. 
 

Начиная с сегодняшнего дня, казахстанские пользователи могут один раз привязать свои карты Visa или Mastercard банков-партнеров к Google Pay, а затем использовать его для покупок в миллионах мест по всему миру, в том числе в своих любимых приложениях и на сайтах. Сегодня Google Pay доступен более чем в 40 странах мира, и мы надеемся, что казахстанские пользователи оценят удобство и надежность этого способа оплаты, и что покупки станут быстрее и комфортнее", - прокомментировала управляющий директор по партнерствам в сфере платежей региона ЕМЕА, Google Зейна Хатем.

 

Назарбаев заявил, что Казахстан построит АЭС

03.12.2021, 21:37 208713
Назарбаев заявил, что Казахстан построит АЭС
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании тоже. Сейчас мы смотрим, где это сделать. На сегодня у нас избыток электроэнергии. Некуда девать. Страна нефти, газа, угля. Но поскольку атомная станция строится не меньше 7-8 лет, к тому времени дефицит появится", - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну в восьмисерийном проекте "QAZAQ: История Золотого человека".

 
Он добавил, что в Казахстане есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. 
 

Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить", - сказал Назарбаев.

 
10 ноября в Усть-Каменогорске было запущено производство топлива для АЭС.
 
Атомная энергетика набирает все большую популярность: в настоящее время АЭС обеспечивают около 10% мировой электроэнергии.
 

В ЕАЭС предложили создать Евразийское космическое агентство

03.12.2021, 20:52 211089
МОСКВА. 3 ДЕКАБРЯ - Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция", прошедшем 3 декабря в Москве, предложил создать в ЕАЭС Евразийское космическое агентство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев назвал предложение "актуальным и востребованным". 
 
В приветственном слове к участникам форума председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что страны Евразийского экономического союза активно используют производственные и инфраструктурные мощности самого крупного и в прошлом единого космического комплекса.
 

Проводится активная работа по определению облика и состава перспективной орбитальной группировки космических аппаратов стран ЕАЭС. Рассматриваются варианты интеграции действующих орбитальных и наземных ресурсов космической сферы", - сказал Михаил Мясникович.

 
Он напомнил, что в июле 2020 года была утверждена Межгоспрограмма ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Ключевым мероприятием программы станет создание перспективных космических систем на базе двух российско-белорусских космических аппаратов сверхвысокого пространственного разрешения и трех казахстанских аппаратов среднего разрешения.
 

Убежден, что результаты программы будут активно использоваться странами Союза. В первую очередь, это транспортно-логистическая связанность и развитие инфраструктуры в ЕАЭС, прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в Союзе, космические системы связи, применение спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и многое другое", - подчеркнул председатель коллегии ЕЭК.

 
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин остановился на перспективах сотрудничества государств ЕАЭС в других направлениях космической деятельности - к примеру, в рамках программы мониторинга околоземного пространства "Млечный Путь".
 

Наличие в странах ЕАЭС космических компетенций - это реальность. В Беларуси это прежде всего "Пеленг", где мы заказываем оптическую аппаратуру. Казахстан - это, безусловно, Байконур и СбИК - завод, построенный по технологии "Airbus", он сейчас недозагружен. На территории всех стран ЕАЭС есть астрономические центры, это хорошая база. Все это - в копилке нашего сотрудничества", - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

 
Он привел пример Европейского космического агентства, которое объединило многие страны, несмотря на то что большие космические мощности есть только у Франции, Германии, Италии и Испании.
 

Может, на определенном этапе нам надо интегрировать наши активы в единый актив, как это сделала Европа. Я бы хотел, чтобы мы серьезно пообсуждали тему создания Евразийского космического агентства", - заявил Дмитрий Рогозин.

 
Участники форума поддержали инициативу главы "Роскосмоса". В частности, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков выразил уверенность, что имеющийся научно-технический задел в космической сфере является основой для расширения космической интеграции на евразийском экономическом пространстве. 
 

Поддерживаю идею о создании Евразийской ассоциации стран, которые активно работают в области космоса", - сказал он.

 
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев подчеркнул, что "идея Евразийского космического агентства действительно актуальна и востребована".
 

Думаю, что проекты "Роскосмоса" интересны всем странам ЕАЭС. В частности, проект "Сфера", который предполагает обеспечение доступа к широкополосному интернету, точно был бы интересен Кыргызстану, который неоднократно ставил вопрос о дороговизне интернет-трафика. Думаю, что с помощью этого проекта можно было бы эту задачу решить", - отметил министр ЕЭК. 

 

Уникальный метод утилизации медицинских отходов разработали казахстанские ученые

25.11.2021, 18:20 274215
Уникальный метод утилизации медицинских отходов разработали казахстанские ученые
Фото: пресс-служба МОН РК
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разработали инновационный метод утилизации биомедицинских отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Плазменная технология переработки отходов и плазмохимический реактор, разработанные отечественными научными исследователями, не имеют аналогов в мире и защищены специальными патентами, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. 
 

Уникальность технологии плазменной утилизации в том, что она позволяет провести полное термическое обезвреживание биомедицинских отходов. В результате повышается эффективность переработки, и снижаются энергозатраты на проведение процесса. В сравнении с традиционным методом при плазменной утилизации биомедицинские отходы могут быть переработаны без сортировки", - подчеркнули в МОН.

 
В ведомстве отметили, что в связи с COVID-19 количество биомедицинских отходов в Казахстане, да и в целом в мире, неуклонно растет. И вопрос утилизации медицинских масок, перчаток, бахил, защитных комбинезонов и др. медицинских средств является как никогда актуальным. Инфицированные высокотоксичные медотходы опасны как для здоровья человека, так и для окружающей среды. В связи с этим казахстанские ученые разработали самый эффективный и, при этом, самый экологичный способ переработки медицинских отходов.
 

Главное отличие плазменного метода утилизации от существующих технологий заключается в использовании высокотемпературного плазменного факела. Он разлагает любые органические и неорганические соединения. Кроме того, разрушение сложных соединений в плазме эффективно без наличия кислорода. По сравнению с методами сжигания медицинских отходов технология плазменной утилизации имеет ряд существенных преимуществ. Это уменьшение объема реактора в 6-8 раз при высокой производительности, сокращение площади необходимых производственных помещений, снижение на порядок объема отходящих газов. Переработка отходов в плазмохимическом реакторе происходит при температуре до 2000 К, что улучшает плавление минерального остатка и исключает образование токсичных компонентов", - пояснил заведующий отделом Научно-исследовательского института экспериментальной и теоретической физики КазНУ имени аль-Фараби Александр Устименко.

 

Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали казахстанские ученые

19.11.2021, 14:25 276456
Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали казахстанские ученые
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали ученые Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Министерство образования и науки РК.
 
Электронный ресурс позволит в режиме, близком к реальному времени, мониторить и прогнозировать паводковую ситуацию. Система содержит цифровые, координатные и картографические данные объектов инфраструктуры.
 

На реках Восточно-Казахстанской области периодически возникает угроза затопления поселков, жилых домов. Поэтому перед нами стояла задача - разработать комплексную информационно-аналитическую систему, которая повысит эффективность контроля уровня воды в реках и позволит прогнозировать сезонные наводнения. Для точного моделирования речной гидравлики и возможных зон затопления мы используем программный комплекс MIKE, а также современные геоинформационные системы ArcGIS, QGIS, NextGIS. Они дают возможность улучшить качество прогнозирования ЧС. В результате мы получаем детальную информацию, необходимую для предотвращения паводковых ситуаций и затопления населенных пунктов", - отметила ученый ВКТУ, PhD Маржан Тогузова.

 
Ученые вуза также создали планшет агронома. Технология позволит агрономам мониторить ситуацию на сельскохозяйственных полях, исходя из которой можно учитывать возможные риски и принимать экономически выгодные решения.
 

Приложение "Планшет агронома" - это универсальное приложение, которое предназначено для работы как в помещении, так и в полевых условиях. Оно позволяет использовать в сельскохозяйственных работах преимущества портативной электроники. Наличие архивов - история полей, карты, справочники и другие документы - упрощает и ускоряет процесс принятия решений специалистами. Приложение также содержит информацию о состоянии сельскохозяйственных полей, а также рекомендации по дальнейшему планированию полевых работ. Это, в свою очередь, позволит увеличить эффективность производства при наименьших затратах", - сообщила доктор технических наук Валентина Колпакова.

 
 

Казахстан, ОАЭ и Россия подписали соглашение по "Гагаринскому старту"

16.11.2021, 15:30 246764
Казахстан, ОАЭ и Россия подписали соглашение по "Гагаринскому старту"
Фото: МЦРИАП РК
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Казахстан, ОАЭ и Россия подписали письмо по реализации космического проекта "Гагаринский старт". Соглашение подписано в рамках работы Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерство цифрового, развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Космическое агентство ОАЭ и Госкорпорация "Роскосмос" подписали совместное письмо по реализации первого коммерческого космического проекта "Гагаринский старт" на космодроме Байконур", - сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

 
Как проинформировали в ведомстве, проект "Гагаринский старт" направлен на привлечение иностранных инвестиций на космодром "Байконур" и предусматривает модернизацию исторически значимой площадки №1 - "Гагаринский старт", с которой был осуществлен первый полет Юрия Гагарина в космос.
 
Проектом предполагается создание трехстороннего совместного предприятия РК-РФ-ОАЭ с паритетным участием трех сторон по 33,3%, которое в последующем будет осуществлять управление процессом модернизации и стартовой площадкой №1 для обслуживания запусков ракет-носителей "Союз-2".
 
Ключевой целью проекта "Гагаринский старт" является сохранение важной стартовой площадки №1 космодрома Байконур и обеспечение ее бесперебойной работы, при этом у каждой из сторон будет допуск к пусковым услугам.
 
 

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