Основатель Huawei рассказал, какие смартфоны предпочитают его дети

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Пекин. 24 мая. Kazakhstan Today - Основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй ответил на вопросы китайских СМИ и, в частности, рассказал, какими телефонами предпочитают пользоваться его дети, передает Kazakhstan Today.

В китайском Интернете об уровне патриотизма часто судят по тому, каким телефоном человек пользуется: Apple или Huawei. Однако основатель Huawei отметил, что все члены его семьи пользуются телефонами Apple, сообщили в компании.

Жень Чжэнфэй пояснил, что сейчас общество разделилось: одни говорят, что настоящие патриоты должны поддерживать Huawei, другие - что Huawei использует патриотизм китайских граждан в своих интересах.

Нельзя считать, что если кто-то покупает Huawei, то он патриот, а тот, кто не покупает - не патриот. Huawei - это продукт. Нравится - покупай, не нравится - не покупай. Не нужно привязывать его к политике. Ни в коем случае нельзя разжигать националистические настроения", - сказал основатель компании.

Моим детям, например, телефоны Huawei не нравятся, им нравится Apple. В моей семье у всех телефоны Apple. У Apple хорошая экосистема. Я сам дарил им макбуки перед заграничными поездками. Нельзя ограничивать свое сознание тем, что любить Huawei обязательно означает любить телефоны Huawei", - добавил Жэнь Чжэнфэй.

Он также в позитивном ключе прокомментировал последние события вокруг Huawei, касающиеся в том числе ограничений со стороны США.

Жень Чжэнфэй заявил: "90-дневная лицензия не несет для Huawei никакого смысла. Мы уже готовы. Самое главное для нас - как следует делать свое дело, а то, что делает американское правительство, мы контролировать не можем".

Он отметил, что внесение Huawei в cписок организаций Министерства торговли США сильно не отразится на работе компании.

Мы, несомненно, продолжим служить нашим клиентам, у нас огромные возможности по серийному производству. Мы по-прежнему успешно участвуем в конкурентных торгах во всем мире. Темпы роста могут замедлиться, но не так сильно, как предполагают. В первом квартале наши операционные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39%, в апреле было снижение до 25%, возможно, к концу года опять будет снижение, но до отрицательного роста дело не дойдет. И развитию отрасли ущерба не будет", - сказал основатель компании.

Жэнь Чжэнфэй также выразил благодарность американским компаниям: "На протяжении 30 лет американские компании развивались вместе с нами и внесли большой вклад в наше развитие. Подавляющее большинство компаний, к которым Huawei обращалась за консалтинговыми услугами, американские. Это несколько десятков компаний, среди которых IBM, Accenture и другие".

Он подчеркнул, что запрет США повлияет только на "низкотехнологичные" продукты Huawei и что на передовые области, в том числе 5G, сильного влияния не будет. Жэнь Чжэнфэй отметил, что в области 5G другие производители в течение трех лет не смогут догнать Huawei.

Американское правительство недооценивает наши силы", - заявил он.

По мнению бизнесмена, "США не должны лезть на Huawei с кулаками только из-за того, что мы вышли в лидеры, потому что 5G - это не атомная бомба, а технология, призванная служить на благо общества", отмечается в сообщении компании.

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