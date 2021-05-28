Первый в мире промышленный кондиционер, получивший сертификат GREENGUARD Gold

Многие ошибочно считают, что воздух снаружи помещений более опасен, чем внутри, однако это не так. По данным агентства по охране окружающей среды США, воздух в помещении, как правило, загрязнен в 2-10 раз больше, чем воздух на улице. Переносимые по воздуху химические вещества, которые находятся в строительных материалах и мебели, в сочетании с плохой вентиляцией приводят к ухудшению качества воздуха в помещениях.
Все усложняется тем, что порядка 90% личного времени люди проводят в закрытых помещениях, таких как дома, школы и офисы. Именно там организм подвергается воздействию химических веществ, переносимых по воздуху. Эти химические вещества называют летучими органическими соединениями (ЛОС), и в любом помещении может присутствовать до сотен отдельных ЛОС. Большинство ЛОС трудно обнаружить, однако это не мешает им вызывать раздражение глаз, носа, горла и даже становиться причиной более серьезных хронических заболеваний, включая рак.
Институт окружающей среды GREENGUARD был создан специально для изучения этой проблемы и разработки программ сертификации и стандартов по улучшению качества воздуха в помещениях. На сегодняшний день стандарты сертификации GREENGUARD - одни из самых строгих в мире, поэтому если продукт имеет сертификат Института окружающей среды, можно быть уверенным, что он соответствует самым строгим требованиям безопасности.
В 2021 году промышленный кондиционер LG DUAL Vane Cassette стал первым кондиционером, получившим сертификат GREENGUARD Gold. Продукт был протестирован на выбросы ЛОС, твердых частиц и озона в соответствии со строгими стандартами Института окружающей среды. Было установлено, что кассетный кондиционер с двумя жалюзи соответствует всем критериям уровня выбросов программы сертификации GREENGUARD как для краткосрочного, так и для долгосрочного использования.
LG гордится этим достижением, ведь направление систем очистки воздуха и кондиционирования занимает большую долю в продуктах компании. Полученный сертификат особенно важен для LG, ведь бренд активно совершенствует разработку и производство все более экологичных решений для своих покупателей.
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