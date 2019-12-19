Подарите близким больше свободного времени благодаря технике LG Electronics

Алматы. 18 декабря. Kazakhstan Today - Подборка полезных гаджетов, которые станут прекрасным подарком на новогодний праздник, сообщает Kazakhstan Today.

Вы уже выбрали, что подарить на Новый год родным и близким? А может, Вы еще думаете над тем, что бы хотели сами получить в подарок? Если этот вопрос всё ещё остаётся без ответа, мы подготовили подборку умных и полезных гаджетов от LG Electronics (LG), которые делают жизнь легче и приятнее, освобождая свободное время.

Паровой шкаф LG Styler - лучший подарок для тех, кто хочет всегда выглядеть идеально и тратить на это минимум времени. Он поможет быстро освежить одежду, деликатно ее высушить, разгладить мелкие складки и сделать идеальные стрелки на брюках. В качестве бонуса, LG Styler уничтожит большинство аллергенов и бактерий, которые оседают на одежде.

Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero A9 станет идеальным подарком для тех, кто ценит удобство и комфорт. У него есть насадка Power Drive Nozzle, в которую встроен мотор с прямым приводом, вращающий щётку и обеспечивающий одинаковую мощность всасывания и забора мусора как на гладком полу, так и на ковре. Удобная телескопическая трубка позволит дотянуться куда угодно, а значит, забыть о грязи, мусоре и пыли можно за считаные мгновения!

Cтиральная машина LG AI DD с искусственным интеллектом и улучшенными характеристиками станет настоящим спасением для большой семьи. С технологией TurboWash™ 360? полный цикл стирки без потери качества стал возможен всего за 39 минут. Функция пара Steam+™ расправляет белье и расправляется с аллергенами. Снижение уровня вибраций позволило увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса стиральной машины.

Современные микроволновые печи легко могут заменить на кухне плиту или духовой шкаф - это значительно упрощает процесс готовки и экономит место на кухне. Одна из самых эффективных микроволновых печей - LG NeoChef. Благодаря высокой мощности до 1000 Вт и точному контролю температуры позволяет готовить блюда быстрее, а подогревать равномернее.

На покупке продуктов тоже можно сэкономить драгоценные минуты и снизить расходы. Достаточно приобрести в подарок себе или близким хороший холодильник, который дольше сохранит продукты свежими. В новых холодильниках LG DoorCooling+ есть дополнительная панель, откуда поступает холодный воздух. Это обеспечивает меньшее колебание температуры и на 32% более быстрое и равномерное охлаждение.

А еще можно подарить любимому человеку по-настоящему яркие впечатления с телевизором LG NanoCell! Технология LG NanoCell воспроизводит сверхчистые цвета благодаря нано-частицам размером около 1 нм и обеспечивает непревзойденное качество изображения.

Не важно, какой подарок LG вы выбрали, будьте уверены - Вам больше не придется тратить так много времени и сил на рутинные и скучные дела.

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