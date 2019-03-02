Подарите любимой девушке незабываемые впечатления на 8 Марта вместе с LG Electronics

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - LG Electronics предлагает простые идеи превратить Международный женский день в самый запоминающийся праздник, передает Kazakhstan Today.

Международный женский день 8 Марта - это еще один повод из 365-ти в году, когда важно показать своим любимым женщинам, как мы их любим. Самое драгоценное, что может подарить любящий мужчина своей даме сердца - это внимание и Ваше время, посвященное только ей одной. Так почему бы не удивить свою избранницу сюрпризом, который Вы вполне можете осуществить?

В первую очередь, преподнесите любимой букет цветов. Пусть она отдохнет от всех забот, даже о завтраке позаботьтесь сами. Отправляйтесь на кухню и загляните в холодильник LG InstaView Door-in-Door. Достаточно дважды постучать по панели, и Вы увидите, есть ли нужные ингредиенты - яйца и творог, - не открывая дверцу.

10 минут - и праздничная творожная запеканка в микроволновой печи LG NeoChef готова. Не забудьте сверху выложить свежие ягоды. Высокая мощность в 1000 Вт позволяет готовить любимые блюда за короткое время.

Во время завтрака сообщите своей избраннице, что ее ждет насыщенный день. Отправьте девушку в SPA-салон. Пока она получает расслабляющие процедуры, робот-пылесос LG HOM-BOT в это время займется уборкой Вашей квартиры. А очиститель воздуха LG PuriCare с мощной фильтрацией на 360 градусов очистит воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов и наполнит дом свежестью.

Не теряйте времени зря. Вечером Вас ожидает культурная программа - совместный поход в театр и ресторан. Нужно быстро приготовить вечернее платье и костюм. Паровой шкаф LG Styler с уникальной технологией True Steam моментально придаст свежесть и первоначальный вид Вашим нарядам.

Во время ужина в ресторане осыпайте Вашу избранницу комплиментами. Уверены, она оценит все Ваши старания. Желаем, чтобы в этот весенний праздник глаза Вашей спутницы сияли счастьем!

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