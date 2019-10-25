Потрясающая четкость и детализация нового игрового IPS-монитора от LG Electronics с технологией G-SYNC

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - Монитор LG UltraGear™ Nano с технологией G-SYNC от LG обладает невероятной скоростью и потрясающим качеством изображения, сообщает Kazakhstan Today.

LG Electronics представляет в Казахстане первый в мире IPS-монитор с минимальным временем отклика 1 мс. Монитор LG UltraGear™ - это мечта геймера с технологией Nano IPS для достижения феноменальной цветопередачи, сверхбыстрого времени отклика и частоты обновления 144 Гц.

Обладая невероятной скоростью и потрясающим качеством изображения, монитор LG предоставляет полный спектр характеристик, которые позволят игрокам насладиться самыми захватывающими впечатлениями от игры.

Доступный размер экрана -27 дюймов (модель 27GL650F-B), при этом монитор LG UltraGear™ Nano IPS может похвастаться быстрой частотой обновления 144 Гц, высоким разрешением экрана и широкой цветовой гаммой (DCI-P3 98%) для невероятно ярких и детальных изображений без мерцания.

27-дюймовый монитор LG UltraGear™ обеспечен технологией NVIDIA® G-SYNC? и поддерживает HDR10. Чтобы предоставить игрокам отличные условия, было проведено более 300 тестов на производительность и качество изображения. Монитор обеспечивает плавную смену картинки без разрывов и задержек, а также предусматривает специальные игровые настройки, такие как режим динамической синхронизации движения, стабилизатор черного и прицел для обеспечения максимальной точности, что особенно важно в играх FPS.

Режим динамической синхронизации движения DAS - это режим, который синхронизирует ваши ощущения в реальном времени с происходящим в игре за счет минимизации задержек ввода.

В играх-шутерах, функция "Стабилизатор черного" дает игрокам полную видимость даже в самых темных сценах. Это устройство автоматически определяет темные области и делает их ярче, так что вы сможете найти врагов, прячущихся в темноте, раньше, чем они нападут на Вас.

Новый монитор LG UltraGear™ доступен в продаже во всех крупных магазинах электроники и бытовой техники страны.

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