Правильный выбор встраиваемой бытовой техники

АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - О какой кухне мечтает каждая хозяйка? Конечно, о чистой, комфортной, красивой и оборудованной по последнему слову техники. Создание такой кухни не просто мечта, а то, что можно воплотить в реальность. Главное - выбрать правильную встраиваемую бытовую технику, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Встраиваемая техника LG STUDIO отвечает всем запросам современных хозяек. Лаконичный дизайн позволяет интегрировать ее в любой интерьер.

Например, встраиваемый холодильник LG STUDIO можно скрыть в отдельном шкафу. Нулевой зазор позволяет открывать дверь холодильника на 90 градусов и свободно пользоваться ящиками. И это не единственное его достоинство - инверторный линейный компрессор LG издает меньше шума, чем обычный, экономя при этом больше энергии и обеспечивая долгий срок службы.

Нужен яркий акцент в интерьере? Вертикальная вытяжка LG STUDIO отлично справится с этой ролью, благодаря премиальному черному стеклу. Помимо красоты, вытяжка обладает высокой мощностью и низким уровнем шума. С помощью пятислойного сетчатого фильтра она эффективно поглощает дым, запахи и влагу.

Техника должна располагаться там, где владельцу будет удобно ею пользоваться. Духовой шкаф можно разместить не только под варочной поверхностью, а сверху или сбоку, что позволит сделать полезным каждый сантиметр кухни.

Готовить с духовыми шкафами LG STUDIO просто и быстро. Благодаря функциям "точная конвекция" и "линейный контроль температуры", для нагрева духового шкафа требуется меньше времени, блюда готовятся равномерно внутри и снаружи, вне зависимости от места и уровня их расположения в духовом шкафу. А если нужно что-то разморозить или подогреть, на помощь придет встраиваемая микроволновая печь с технологией SMART INVERTER.

Встраиваемую технику LG STUDIO легко содержать в чистоте. Духовые шкафы снабжены антибактериальным покрытием EASYCLEAN. Для очистки достаточно распылить воду, нажать кнопку EASYCLEAN и выбрать режим для удаления загрязнений за 15 минут. В микроволновой печи , помимо технологии EASYCLEAN, предусмотрен устойчивый поворотный столик с 6-угольной опорой, которая предотвращает проливание жидкости из посуды.

За холодильниками LG STUDIO также просто ухаживать. Благодаря технологии LG TOTAL NO FROST с принудительным обдувом холодным воздухом, вы можете навсегда забыть о разморозке морозильной камеры.

В зависимости от предпочтений вы можете выбрать индукционную или газовую варочную поверхность. Индукционная варочная поверхность LG STUDIO снабжена слайдерным сенсорным управлением, которое позволяет регулировать мощность одним простым движением. А быстрый нагрев POWER BOOST за меньшее время нагревает включенные зоны плиты до заданной температуры. Газовые варочные поверхности LG STUDIO выглядят современно и безопасны в использовании. Детектор затухания пламени обеспечивает газоконтроль, а автоподжиг конфорок избавляет от необходимости использовать спички или зажигалку.

Дизайн интерьера должен быть удобным, сделать его таким поможет встраиваемая бытовая техника LG STUDIO.

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