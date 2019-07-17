Приложение LG SmartThinQ™ - управляйте бытовой техникой на расстоянии

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - Для тех, кто мечтает об "умном" и комфортном доме.

Мы продолжаем рассказывать об удивительных инновациях LG Electronics (LG), о которых узнали казахстанские блогеры и журналисты в Южной Корее. Например, компания предлагает современные технологические решения для дистанционного контроля за бытовыми приборами. Это целый ряд бытовой техники, оборудованной модулями Wi-Fi с поддержкой управления со смартфона с помощью специально разработанного приложения LG SmartThinQ™.

Где бы Вы ни находились (дома или на работе), включать и выключать воздухоочиститель, проводить диагностику холодильника, скачивать новые режимы и передавать их в память паровой системы по уходу за вещами или стиральной машины одним касанием - очень просто! Также приложение LG SmartThinQ™ может оповещать пользователя о состоянии приборов.

Если помещение долго не проветривать, то скапливается большая концентрация углекислого газа и мелкодисперсной пыли. От этого начинает болеть голова, появляется сонливость и снижается трудоспособность. Очиститель воздуха LG PuriCare, благодаря датчику загрязнения PM 1.0, определяет концентрацию загрязнения воздуха в помещении и выводит информацию на экран Вашего телефона. Это значит, что его можно запустить по дороге домой, чтобы к Вашему возвращению дом дышал чистотой.

Приложение LG SmartThinQ™ присылает уведомление, если вы оставили дверцу холодильника с технологией быстрого и равномерного охлаждения LG Door Cooling+ открытой. Даже находясь в командировке, Вы можете удаленно регулировать настройки температуры холодильной камеры, включать или выключать режим быстрой заморозки и проводить диагностику холодильника.

Стоит отметить возможность тесного взаимодействия паровой системы для ухода за одеждой LG Styler с Вашим смартфоном, благодаря технологии Tag On. С помощью приложения LG SmartThinQ™, можно провести диагностику всей системы на экране мобильного телефона, скачивать новые режимы и передавать их в память паровой системы одним касанием, что существенно расширит его функции и преимущества.

Универсальное приложение LG SmartThinQ™ позволяет с помощью смартфона удаленно управлять новой линейкой стиральных машин с Искусственным Интеллектом - AIDD, проводить быструю диагностику и загружать новые циклы стирки.

Совместимость технологии LG SmartThinQ™ с кондиционером LG ARTCOOL Gallery создает более удобный контроль среды, позволяя виртуально провести дистанционную диагностику кондиционера.

Умная" бытовая техника в наше время - хорошая возможность сэкономить время и добавить в свою жизнь больше комфорта.

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