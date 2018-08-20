Продукты LG ThinQ с искусственным интеллектом получили высшие награды

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Инновации LG Electronics (LG) в технологии искусственного интеллекта (ИИ) и дизайна получили признание Европейской ассоциации изображения и звука EISA. Продукты LG ThinQ с искусственным интеллектом, включая телевизоры LG OLED TV, LG SUPER UHD TV и аудиосистему LG XBOOM были отмечены за высокую конкурентоспособность в категориях, оценивающих премиальное качество изображения, ИИ-производительность и качество звука, передает Kazakhstan Today.

Телевизор LG OLED TV AI ThinQ (модель OLED65E8) был назван EISA "Премиальным OLED телевизором 2018-2019", что стало для OLED-технологии компании седьмой победой подряд. Телевизор был оценен за качество изображения, основанное на процессоре α (Alpha) 9, который обеспечивает живое изображение с невероятно насыщенными цветами, резкостью и глубиной для большего реализма, и его лидирующую ИИ-функциональность. Жюри EISA также высоко оценило аудио Dolby Atmos™ и фронтальные динамики, которые обеспечивают наиболее впечатляющий аудиовизуальный опыт.

Телевизор LG SUPER UHD TV AI ThinQ (модель 65SK9500) был признан "Телевизором с искусственным интеллектом 2018-2019" за максимально качественные изображения на ЖК-телевизоре благодаря сочетанию технологий Nano Cell, полноматричной прямой подсветки с локальным затемнением (FALD) и процессора α (Alpha) 7, а также ИИ-платформы ThinQ от LG и встроенного Google Assistant. С фирменным искусственным интеллектом AI ThinQ от LG пользователи могут управлять телевизором, легко подключаться к внешним устройствам, переключать режим изображения и искать контент.

EISA также назвала премиальный динамик LG XBOOM AI ThinQ (модель WK7) ИИ-динамиком 2018-2019 благодаря экстраординарному качеству звука в сочетании с искусственным интеллектом. Техническое сотрудничество с компанией Meridian создает условия для трансляции для высокоточного звука, определения голоса и баса. Аудио высокого разрешения LG XBOOM AI ThinQ совместимо с файлами высокого качества без сжатия, что позволяет верно воспроизводить звук, как он был оригинально записан в студии.





Победитель EISA в номинации "Саундбар 2018-2019", модель LG SK10Y, - это потрясающий саундбар с мощным выходом 550 Вт и поддержкой 5.1.2 каналов, использующий мощность аудио Dolby Atmos® для создания впечатляющего звука со всех сторон, включая потолок. LG SK10Y совместим с другими умными девайсами, которые поддерживают Chromecast и могут загружать и воспроизводить песни или подкасты по одной фразе "OK, Google".

"Компания LG гордится быть признанной такими прославленными экспертами в индустрии за нашу приверженность инновациями в ИИ-технологиях, - сказал Брайан Квон, президент компании LG Home Entertainment. - LG была и остается ключевым глобальным игроком в сфере искусственного интеллекта, предлагая потребителям новый уровень ИИ в доме, в соответствии с нашей миссией сделать их жизни более удобными, используя прогрессивные технологии".

Посетители стенда LG в выставочном центре Мессе Берлин смогут получить опыт использования линейки продуктов LG ThinQ 31 августа – 5 сентября.

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