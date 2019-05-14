Путешествие на родину передовых технологий c LG Electronics

Сеул. 13 мая. Kazakhstan Today - Ведущие казахстанские СМИ и блогеры отправились в пресс-тур в Южную Корею, передает Kazakhstan Today.

LG Electronics (LG) пригласила представителей ведущих СМИ и топовых блогеров Казахстана в увлекательный пресс-тур в Южную Корею - на родину LG. Журналистам и медиаперсонам предстоит познакомиться с новинками и самыми современными технологиями бытовой техники LG, а также погрузиться в атмосферу Южной Кореи - страны инноваций и качества".

Программа включает в себя встречу с топ-менеджерами компании LG Home Appliances & Air Solutions в штаб-квартире LG - подразделения, занимающегося разработкой бытовой техники всех направлений: от мощных беспроводных пылесосов LG CordZero и LG HOM-BOT Square до малошумных стиральных машин с функцией пара LG TwinWash, вместительных холодильников InstaView Door-in-Door™, LG Door Cooling+, энергоэффективных и стильных кондиционеров LG ARTCOOL Mirror и LG ARTCOOL Gallery, многофункциональных микроволновых печей LG NeoChef, очистителей воздуха с фильтрацией на 360 градусов LG PuriCare и инновационной паровой системы для ухода за одеждой LG Styler. В качестве общей концепции развития LG планирует расширение интеллектуальных функций всей бытовой техники для внедрения в единую экосистему "умных домов".

Участники тура также посетят LG Best Shop - сеть магазинов с товарами бренда, в которых представлена вся техника компании, включая ультрапремиальную линейку продуктов LG SIGNATURE. На территории высокотехнологичного завода LG в городе Чангвон группе журналистов и инфлюенсеров предстоит увидеть процесс изготовления и сборки бытовой техники и посетить передовой шоу-рум.

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