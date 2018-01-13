Региональный офис инноваций появится в Карагандинской области

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Региональный офис инноваций появится в Карагандинской области12.01.2018
Технологии  20:14

Караганда. 12 января. Kazakhstan Today - Региональный офис инноваций будет создан в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Карагандинская область демонстрирует положительные результаты в экономике. Производство в обрабатывающей промышленности за год выросло на 3,2%. Производительность труда в этом секторе составила $19 тыс. на одного занятого - это один из самых высоких показателей в стране, сказал глава региона Ерлан Кошанов сегодня на собрании актива области, в ходе которого обсудили послание главы государства народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвёртой промышленной революции".

Вместе с тем Кошанов отметил, что сегодня предприятиям необходимо вкладываться в модернизацию и цифровизацию производств.

"Наша задача как органов местной исполнительной власти - обеспечить условия для развития производств в данном направлении. Мы создали площадку, на которой будут общаться учёные и производственники: Совет по науке, инвестициям и новым технологиям. В этом году предусмотрено создание и развитие Регионального офиса инноваций, который будет взаимодействовать с научными организациями и производственными предприятиями регионов", - сказал аким области.

Как проинформировали в пресс-службе акима, Кошанов поручил управлению промышленности и индустриально-инновационного развития совместно с Советом по науке, инновациям и новым технологиям активизировать работу по поиску и поддержке, продвижению и внедрению наиболее перспективных инновационных идей и проектов.
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