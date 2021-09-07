Решения LG для эффективного управления цифровыми активами

АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - Криптовалюта и виртуальная экономика - в последние 10 лет эти понятия все чаще фигурируют в заголовках финансовых новостей и обсуждаются в контексте капиталовложений. Однако все началось в далеком 1990 году, когда специалист по криптографии Дэвид Чом разработал первую систему платежей DigiCash. Это была централизованная система, которая использовалась для конфиденциальных платежей. Компания просуществовала восемь лет, а затем объявила себя банкротом. А через 11 лет человек, или группа специалистов по криптографии, под псевдонимом Сатоси Накамото представил миру новую платежную систему - биткоин. Появился термин "криптовалюта", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Прошло 12 лет. За это время биткоин стал самой дорогой и популярной криптовалютой в мире. Все появившиеся после него криптовалюты принято называть альткоинами, которые очень похожи по своей сути на биткоин. В чем же разница? Например, "умные контакты" в Ethereum превратили систему в криптоплатформу, Ripple - централизованная система, а Dash делает акцент на анонимности. Общее у них одно: вся цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн, активно используется для оплаты товаров и услуг в интернете.

Еще один интересный вариант - технология NFT (невзаимозаменяемый токен). По сути токен - это сертификат уникальности объекта, который подтверждает право на владение цифровым активом, например, произведением цифрового искусства. Подходит для цифровых коллекционеров и представляет собой вид инвестиций.

Однако, многие инвесторы предпочитают классику и вкладываются в покупку криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum и Dogecoin. Вы один из них? Тогда вам нужен подходящий дисплей, чтобы своевременно отслеживать все изменения на рынке криптовалют.

Правильный выбор - 34-дюймовый монитор UltraWide™ Full HD с соотношением сторон 21:9 и матрицей IPS. Ultra Wide - монитор с самым большим экраном в линейке LG. Вы сможете разместить на рабочем пространстве пару графиков, таблицу и мессенджер без необходимости использовать Alt + tab для переключения между окнами. А если нужно открыть сразу несколько окон, для которых требуется больше, можно разделить монитор с помощью специальных настроек и нескольких щелчков мышью.

За высокое качество изображения отвечает IPS-матрица. Она обеспечивает широкий угол обзора и высокую точность цветопередачи с 95%-ным охватом цветового спектра sRGB.

Ваши глаза не будут уставать даже после нескольких часов работы за компьютером. Это стало возможно благодаря технологии Flicker Safe, которая установлена в мониторах UltraWide - она уменьшает невидимое мерцание на экране, создавая максимально комфортные условия для взаимодействия с экраном.

34-дюймовый UltraWide кажется вам большим? В серии мониторов LG представлены 29 и 27-дюймовые модели. Ознакомиться со всей линейкой можно здесь

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