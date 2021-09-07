Система Orphus

Решения LG для эффективного управления цифровыми активами

06.09.2021 5077
Решения LG для эффективного управления цифровыми активами
АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - Криптовалюта и виртуальная экономика - в последние 10 лет эти понятия все чаще фигурируют в заголовках финансовых новостей и обсуждаются в контексте капиталовложений. Однако все началось в далеком 1990 году, когда специалист по криптографии Дэвид Чом разработал первую систему платежей DigiCash. Это была централизованная система, которая использовалась для конфиденциальных платежей. Компания просуществовала восемь лет, а затем объявила себя банкротом. А через 11 лет человек, или группа специалистов по криптографии, под псевдонимом Сатоси Накамото представил миру новую платежную систему - биткоин. Появился термин "криптовалюта", передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прошло 12 лет. За это время биткоин стал самой дорогой и популярной криптовалютой в мире. Все появившиеся после него криптовалюты принято называть альткоинами, которые очень похожи по своей сути на биткоин. В чем же разница? Например, "умные контакты" в Ethereum превратили систему в криптоплатформу, Ripple - централизованная система, а Dash делает акцент на анонимности. Общее у них одно: вся цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн, активно используется для оплаты товаров и услуг в интернете. 
 
Еще один интересный вариант - технология NFT (невзаимозаменяемый токен). По сути токен - это сертификат уникальности объекта, который подтверждает право на владение цифровым активом, например, произведением цифрового искусства. Подходит для цифровых коллекционеров и представляет собой вид инвестиций. 
 
Однако, многие инвесторы предпочитают классику и вкладываются в покупку криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum и Dogecoin. Вы один из них? Тогда вам нужен подходящий дисплей, чтобы своевременно отслеживать все изменения на рынке криптовалют. 
 
Правильный выбор - 34-дюймовый монитор UltraWide™ Full HD с соотношением сторон 21:9 и матрицей IPS. Ultra Wide - монитор с самым большим экраном в линейке LG. Вы сможете разместить на рабочем пространстве пару графиков, таблицу и мессенджер без необходимости использовать Alt + tab для переключения между окнами. А если нужно открыть сразу несколько окон, для которых требуется больше, можно разделить монитор с помощью специальных настроек и нескольких щелчков мышью. 
 
За высокое качество изображения отвечает IPS-матрица. Она обеспечивает широкий угол обзора и высокую точность цветопередачи с 95%-ным охватом цветового спектра sRGB.
 
Ваши глаза не будут уставать даже после нескольких часов работы за компьютером. Это стало возможно благодаря технологии Flicker Safe, которая установлена в мониторах UltraWide - она уменьшает невидимое мерцание на экране, создавая максимально комфортные условия для взаимодействия с экраном. 
 
34-дюймовый UltraWide кажется вам большим? В серии мониторов LG представлены 29 и 27-дюймовые модели. Ознакомиться со всей линейкой можно здесь
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая