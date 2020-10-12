Робота Федора заблокировали в Twitter

Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - Официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter удалили после нелестных замечаний в адрес российских космонавтов, передает Kazakhstan Today.

Такой учетной записи нет", - говорится при попытке войти в аккаунт робота.

Последними сообщениями на странице робота стали комментарии к видео 2014 года, на котором экипаж МКС в составе Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елены Серовой поздравляет землян с Днем тигра. Робот заявил, что Сураев и Самокутяев, у которых красные опухшие лица, пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов, пишет РИА Новости.

Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере, лучше, чем эти депутаты (Сураев и Серова депутаты Госдумы. - Прим. ред.)", - говорилось в твите.

Красными и опухшими лица становятся в невесомости из-за того, что кровь приливает к голове.

Эти твиты появились в аккаунте робота Федора через несколько дней после того, как Сураев в своем Twitter попросил у первого космонавта планеты Юрия Гагарина прощения за то, что Россия отстает от США в космосе: американцы испытывают бустеры для сверхтяжелой ракеты, тогда как российский "Енисей" пока находится на этапе разработки документации.

Twitter-аккаунт под именем Федора появился в 2019 году, когда его готовили к полету на МКС. "Роскосмос" анонсировал эту страницу как официальную, изначально на ней от имени робота публиковались подробности подготовки к полету. Однако позже риторика поменялась, робот стал рассказывать и о новостях российской ракетно-космической отрасли, а также комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики.

Во время полета Федора на МКС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не знает, откуда появляются сообщения в аккаунте робота, и не исключил, что тот пользуется соцсетью самостоятельно. Позже он говорил о том, что посты робота нельзя считать официальной позицией госкорпорации.

В последнее время на странице Федора публиковались шутки, связанные с различиями в мышлении человека и искусственного интеллекта, а также комментарии к острым политическим событиям.

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