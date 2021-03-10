Россия и Китай создадут станцию на Луне

Пекин. 9 марта. Kazakhstan Today - Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ТАСС , Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества.

Церемония подписания состоялась в режиме видеоконференции.

Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне", - говорится в заявление, опубликованном на странице CNSA в социальной сети WeChat.

Сотрудничество двух стран предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

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