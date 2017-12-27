С Байконура успешно запущена ракета-носитель "Зенит-S2Б" со спутником "Ангосат"

Байконур. 27 декабря. Kazakhstan Today - С космодрома Байконур 26 декабря, в 01.00 времени Астаны (22.00 мск) выполнен пуск ракеты-носителя (РН) "Зенит-2SБ" с разгонным блоком (РБ) "Фрегат-СБ" и космическим аппаратом (КА) "Ангосат", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", в расчетное время произошло отделение разгонного блока со спутником от второй ступени ракеты-носителя. Отделение КА "Ангосат" запланировано в 06.54 мск 27 декабря.

Отмечается, что КА "Ангосат" создан в РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства.

"В работах по КА "Ангосат" был применен ряд инновационных решений, которые позволили создать достаточно мощный КА с относительно малой (1647 килограммов) массой для спутников данного класса. Электроракетная двигательная установка в КА "Ангосат" позволяет проводить длительное довыведение космического аппарата на орбиту (при необходимости) и коррекцию его орбитального положения", - рассказали в Роскосмосе.

По информации пресс-службы, "Ангосат" создан для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего Африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. В реализации проекта также участвуют предприятия Госкорпорации "РОСКОСМОС".

Вместе с тем в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что, согласно утвержденному Плану запусков космических аппаратов с космодрома Байконур, состоявшийся пуск стал последним в этом году.

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