С Байконура сегодня успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М"

Москва. 6 августа. Kazakhstan Today - Сегодня с Байконура в последний раз стартовал космический аппарат Министерства обороны России - на борту ракеты-носителя "Протон-М", передает Kazakhstan Today.

В 00.56 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в департаменте информации Минобороны РФ, пишет ТАСС .

Ракета была принята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.

Стартовавшая в 00.56 мск с космодрома Байконур РКН "Протон-М" в 01.01 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, головная часть ракеты успешно отделилась во вторник от третьей ступени.

Космическая головная часть ракеты космического назначения (РКН) "Протон-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 01.06 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М", - добавили в ведомстве.

Космический аппарат будет выведен разгонным блоком "Бриз-М" на расчетную орбиту в течение нескольких часов.

В Минобороны уточнили, что предстартовые операции и сам старт "Протона" прошли успешно. Контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

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