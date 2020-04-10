С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16"

Байконур. 9 апреля. Kazakhstan Today - 9 апреля 2020 года, в 11.05 мск, с площадки №31 космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-16", передает Kazakhstan Today.

В 11.13.56 мск корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите.

На борту корабля находится экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина (командир) и Ивана Вагнера (бортинженер-1), астронавта NASA Кристофера Кэссиди (бортинженер-2). В настоящее время "Союз МС-16" продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами (Королёв)", - сообщает "Роскосмос".

Сближение пилотируемого корабля "Союз МС-16" с Международной космической станцией и причаливание к модулю "Поиск" российского сегмента планируется проводить в автоматическом режиме по четырёхвитковой схеме. Стыковка запланирована в 17.15 мск.

Сегодняшний пуск стал первым для ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем семейства "Союз МС" и экипажем на борту (запуск в беспилотном режиме состоялся 22 августа 2019 года). Ракета "Союз-2.1а" пришла на смену "Союзу-ФГ" в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на космическую станцию.

Союз-2.1а" - российская ракета-носитель, предназначенная для вывода на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников. Цифровая система управления ракеты создана инженерами НПО автоматики (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"): на нее установлен комплект базовых блоков семейства "Малахит". Главное преимущество ракеты "Союз-2.1а" по сравнению с "Союзом-ФГ" - это цифровая, а не аналоговая система управления.

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