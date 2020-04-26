С космодрома Байконур стартовала ракета "Победы" с грузовым кораблём "Прогресс МС-14"

Байконур. 25 апреля. Kazakhstan Today - В соответствии с программой полётов на Международную космическую станцию сегодня, 25 апреля 2020 года, в 04.51.41 московского времени с площадки №31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-14", передает Kazakhstan Today.

По данным телеметрической информации, через 8 минут 48 секунд зафиксировано штатное отделение корабля от третьей ступени носителя", - сообщает "Роскосмос".

Ракета-носитель "Союз-2.1а", получившая название ракета "Победы", успешно вывела российский космический корабль на расчетную орбиту. Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в городе Королёве приступили к управлению полётом.

Полет грузового корабля "Прогресс МС-14" к МКС пройдет по "сверхбыстрой" двухвитковой схеме и займет чуть более трех часов - стыковка намечена на 08.12 московского времени. Причаливание к агрегатному отсеку модуля "Звезда" российского сегмента планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") и российских членов экипажа экспедиции МКС-63 - космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.

Корабль доставит на Международную космическую станцию более двух тонн грузов различного назначения: 650 килограммов топлива и 46 килограммов сжатых газов. В укладке грузового отсека находится 1,35 тонны грузов, включающих контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, приборы для проведения научных экспериментов и воду.

Сегодняшний пуск посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 годы). В частности, на ракету-носитель "Союз-2.1а" нанесена специализированная символика - логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленточки и орденов Отечественной войны. На борту грузового корабля, помимо грузов, находится информация, собранная в рамках акции "Бессмертный полк на МКС".

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