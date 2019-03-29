Астана. 23 января. Kazakhstan Today - С начала года в Казахстане выявили более 200 мошеннических и вредоносных интернет-ресурсов, передает Kazakhstan Today.





Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT на ежедневной основе выявляются мошеннические и вредоносные интернет-ресурсы. Только за январь 2019 года выявлено более 200 интернет-ресурсов - "сайтов опросников, грандиозных опросов года", причем активность злоумышленников связана с праздничными сезонами", - сообщается на сайте службы.





С содержанием фишинг-страниц, классифицированных Службой KZ-CERT как "Фишинг на интернет-ресурсе", зафиксировано 67 интернет-ресурсов.





За прошедший период злоумышленниками закреплена тенденция к разработке фишинга в сфере деятельности интернет-сервисов, интернет-банкинга и интернет-ресурсов подтверждения авторизации. Злоумышленники посредством мобильных мессенджеров и электронной почты под предлогом праздничных, осуществляют рассылки с приглашением пройти опрос, конечной целью которого являются выполнение гарантийного закрепительного платежа либо оплата комиссии за выплачиваемый бонус или ввода данных банковских карт, что категорически не стоит делать во избежание потери средств", - проинформировали в KZ-CERT.





В случае обнаружения подозрительной активности на интернет-ресурсе, загрузки неизвестных файлов на ваш персональный компьютер или необходимости ввода персональных данных и данных банковских карт на стороннем интернет-ресурсе, эксперты советуют сообщать на бесплатный единый короткий номер 1400 или по электронной почте incident@kz-cert.kz.





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