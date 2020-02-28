Samsung продемонстрировала актуальные технологии на Samsung Forum 2020 на Мальте

Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - Компания Samsung Electronics представила лучшие разработки в сфере электроники и бытовой техники, а также поделилась планами развития на 2020 год в рамках ежегодной конференции Samsung Forum, прошедшей 17 февраля на Мальте, передает Kazakhstan Today.

В мероприятии приняли участие партнеры из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана и Грузии.

Новые линейки QLED 8K и интерьерных телевизоров

Обновленная серия QLED 8K получила новые технические возможности ИИ для улучшения качества звука и видео. Одной из уникальных особенностей телевизоров этой линейки стала технология AI Upscaling, благодаря которой процессор Quantum Processor 8K способен улучшить контент более низкого разрешения до уровня 8К. Технология Adaptive Picture учитывает распределение света в конкретной сцене, тем самым гарантируя неизменно четкое изображение и высокую контрастность. Новые QLED-телевизоры также обладают рядом интеллектуальных функций, включая технологию Active Voice Amplifier, распознающую внешние звуки, и Object Tracking Sound+, которая согласует динамику звука с движением объектов на дисплее.

Флагман новой линейки QLED 8K - модель Q950, у которой почти нет рамки вокруг дисплея. Соотношение площади экрана к корпусу телевизора доходит до 99%, что является самым высоким показателем на сегодняшний день. При этом толщина корпуса Q950 - 15 миллиметров по всему экрану. При просмотре с малого расстояния (3-4,5 метра) у зрителей создается ощущение "безграничного" экрана.

Samsung расширяет линейку дизайнерских интерьерных телевизоров, запуская модель The Sero. Новинка обладает функцией поворота дисплея, позволяя воспроизводить контент как в горизонтальном, так и в вертикальном режиме. Благодаря этому зрители могут комфортно просматривать тексты, фотографии и видео в любой ориентации экрана, в том числе из социальных сетей и YouTube.

MicroLED

Помимо экранов на квантовых точках, Samsung Electronics разрабатывает и премиальные MicroLED-устройства, в частности, крупноформатные модульные дисплеи The Wall. Технология MicroLED обеспечивает яркую и реалистичную цветопередачу, не нуждаясь в дополнительной подсветке и цветовых фильтрах, поскольку каждый пиксель в таких экранах сам излучает свет. За счет этого технология MicroLED обеспечивает более низкое энергопотребление, высокую яркость, широкий динамический диапазон и минимальную инерцию при огромных показателях контрастности. Главная особенность The Wall - возможность кастомизации устройства без ограничений по размеру (от 146 до 292 дюймов), разрешению (от 4К до 8К) и соотношению сторон (от 16:9 до 21:9).

Новая серия стильной и инновационной бытовой техники

Samsung представляет инновационные устройства для дома: "умный" гардероб AirDresser, легкий беспроводной пылесос Jet™ Light, модульный холодильник Bespoke, стирально-сушильные и посудомоечные машины, а также встраиваемую технику для кухни, сочетающую лучшее из мира инноваций и дизайна.

* Паровой шкаф для ухода за одеждой AirDresser позволяет не только быстро освежить вещи, совершить гигиеническую чистку и разгладить складки, но также устранить бактерии, вирусы и аллергены, а также обеспечить оптимальный уровень влажности воздуха в помещении.

* Вертикальный беспроводной пылесос Jet™ Light отличают высокая мощность всасывания 150 Вт и способность работать до 40 минут без подзарядки. Телескопическая трубка позволяет подобрать высоту устройства под любой рост, а небольшой (2,6 килограмма) вес обеспечивает максимальную портативность.

* Инновационный холодильник Bespoke предоставляет возможность персонализировать дизайн и настройки в соответствии с требованиями пользователей. Samsung позволяет создать собственный дизайн холодильника, творчески сочетая разные материалы и цвета, а также настроить функциональность под свои нужды. В частности, отсек Flex Zone способен выполнять функции как холодильника, так и морозильника.

* Новые модели стиральных и стирально-сушильных машин Samsung обладают максимальной загрузкой до 10,5 килограмма и способны стирать на скорости до 1400 оборотов в минуту. Такие инновационные функции Samsung, как интенсивное замачивание, гигиеническая обработка паром, барабан уникальной формы Swirl+ и генератор пены EcoBubble, обеспечивают бережную и эффективную очистку вещей от загрязнений, а режимы быстрой стирки и Super Speed помогают сэкономить время.

* Интеллектуальные технологии автоматически определяют необходимый режим очистки в зависимости от загрязненности посуды. Модель RTS W7 также получила новую функцию - автоматическое открытие дверцы, существенно сокращающее сушку посуды.

О компании Samsung Electronics

Samsung вдохновляет людей по всему миру и формирует будущее потребительского рынка с помощью передовых идей и технологий. Компания меняет привычные представления о телевизорах, смартфонах, носимых устройствах, планшетах, бытовых приборах, сетевом оборудовании, памяти, системах LSI, литейном производстве и LED-решениях. Последние новости компании можно найти на сайтах: www.samsung.kz и news.samsung.com.

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