Шесть причин наслаждаться холодильником LG Electronics на Вашей кухне

Алматы. 27 июня. Kazakhstan Today - Холодильники LG бесшумны, эффективны, эргономичны и экономичны (10-лет гарантии на компрессор).

Стильные, бесшумные и надежные холодильники LG Electronics (LG) уже более полувека радуют потребителей всего мира. Все модели оснащаются передовыми технологиями и инновационными решениями, что повышает их надежность и удобство в эксплуатации.

Компания LG имеет собственные научно-исследовательские центры, занимающиеся разработкой инновационных технологий. Мы назовем несколько наиболее интересных и значимых решений, которые помогут надолго сохранить свежесть и полезные свойства Ваших продуктов.

Door Cooling+ - новейшая разработка LG - поток холодного воздуха поступает из верхней панели холодильника, обеспечивая на 32% более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы Ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.

Интеллектуальный воздушный фильтр LG Hygiene Fresh уничтожает до 99,999% бактерий, а также нейтрализует неприятные запахи в холодильнике. Кроме того, он помогает хранить продукты в чистоте.

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

Крышка Moist Balance Crisper имеет ячеистую структуру: конденсат накапливается в сотах, предотвращая попадание капель на продукты. В то же время вода медленно испаряется, создавая оптимальную влажность.

Со смартфоном и приложением LG SmartThinQ™ Вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к командировкам или отдыху за границей.

Холодильники LG оснащены Инверторным Линейным компрессором LG, который помогает дольше сохранять внешний вид и свежий вкус продуктов за счет минимизации температурных колебаний. Он также экономит больше энергии и обеспечивает более высокую надежность и долговечность, что подтверждено 10-летней гарантией на компрессор.

На самом деле, причин влюбиться в холодильники LG намного больше - в них реализованы передовые технологии и собственные разработки, да и дизайн радует глаз.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства