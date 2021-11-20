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Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали казахстанские ученые

19.11.2021, 14:25 10315
Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали казахстанские ученые
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали ученые Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Министерство образования и науки РК.
 
Электронный ресурс позволит в режиме, близком к реальному времени, мониторить и прогнозировать паводковую ситуацию. Система содержит цифровые, координатные и картографические данные объектов инфраструктуры.
 

На реках Восточно-Казахстанской области периодически возникает угроза затопления поселков, жилых домов. Поэтому перед нами стояла задача - разработать комплексную информационно-аналитическую систему, которая повысит эффективность контроля уровня воды в реках и позволит прогнозировать сезонные наводнения. Для точного моделирования речной гидравлики и возможных зон затопления мы используем программный комплекс MIKE, а также современные геоинформационные системы ArcGIS, QGIS, NextGIS. Они дают возможность улучшить качество прогнозирования ЧС. В результате мы получаем детальную информацию, необходимую для предотвращения паводковых ситуаций и затопления населенных пунктов", - отметила ученый ВКТУ, PhD Маржан Тогузова.

 
Ученые вуза также создали планшет агронома. Технология позволит агрономам мониторить ситуацию на сельскохозяйственных полях, исходя из которой можно учитывать возможные риски и принимать экономически выгодные решения.
 

Приложение "Планшет агронома" - это универсальное приложение, которое предназначено для работы как в помещении, так и в полевых условиях. Оно позволяет использовать в сельскохозяйственных работах преимущества портативной электроники. Наличие архивов - история полей, карты, справочники и другие документы - упрощает и ускоряет процесс принятия решений специалистами. Приложение также содержит информацию о состоянии сельскохозяйственных полей, а также рекомендации по дальнейшему планированию полевых работ. Это, в свою очередь, позволит увеличить эффективность производства при наименьших затратах", - сообщила доктор технических наук Валентина Колпакова.

 
 

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новости по теме

Казахстан, ОАЭ и Россия подписали соглашение по "Гагаринскому старту"

16.11.2021, 15:30 33454
Казахстан, ОАЭ и Россия подписали соглашение по "Гагаринскому старту"
Фото: МЦРИАП РК
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Казахстан, ОАЭ и Россия подписали письмо по реализации космического проекта "Гагаринский старт". Соглашение подписано в рамках работы Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерство цифрового, развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Космическое агентство ОАЭ и Госкорпорация "Роскосмос" подписали совместное письмо по реализации первого коммерческого космического проекта "Гагаринский старт" на космодроме Байконур", - сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

 
Как проинформировали в ведомстве, проект "Гагаринский старт" направлен на привлечение иностранных инвестиций на космодром "Байконур" и предусматривает модернизацию исторически значимой площадки №1 - "Гагаринский старт", с которой был осуществлен первый полет Юрия Гагарина в космос.
 
Проектом предполагается создание трехстороннего совместного предприятия РК-РФ-ОАЭ с паритетным участием трех сторон по 33,3%, которое в последующем будет осуществлять управление процессом модернизации и стартовой площадкой №1 для обслуживания запусков ракет-носителей "Союз-2".
 
Ключевой целью проекта "Гагаринский старт" является сохранение важной стартовой площадки №1 космодрома Байконур и обеспечение ее бесперебойной работы, при этом у каждой из сторон будет допуск к пусковым услугам.
 
 

В Казахстане временно отключат телевидение и радио

05.11.2021, 20:54 88750
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - 11 ноября, с 03.00 до 17.00, будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба МИОРРК.
 
АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.
 
Эти работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.
 

Казахстан и Facebook договорились о противодействии вредоносному контенту

01.11.2021, 17:26 111295
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в Интернете, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С целью оказания содействия правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства, со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней "Системе уведомления о контенте" (Content Reporting System (CRS)). CRS позволит Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК.

 
Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе и уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику.
 

Facebook с удовлетворением отмечает совместную работу с правительством Казахстана, особенно в направлении обеспечения безопасности детей в Интернете. В качестве первого шага на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству мы рады предоставить правительству Казахстана доступ к "Системе уведомления о контенте", которая, как мы надеемся, поможет уполномоченным органам правительства Казахстана более эффективно и действенно бороться с вредоносным контентом. Команда Facebook также продолжит проводить обучение казахстанских специалистов в интересах обеспечения безопасности киберпространства", - заявил региональный директор Facebook по связям с общественностью Джордж Чен.

 
Министерство информации и общественного развития, со своей стороны, с удовлетворением отмечает достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Facebook.
 
Как сообщили в ведомстве, 28 октября командой Facebook проведен тренинг для специалистов министерства по работе с "Системой уведомления о контенте", а также по контентной политике Facebook и Стандартам сообщества. С начала ноября министерство уже приступит к работе в Системе.
 

Обе стороны также пришли к соглашению об установлении постоянного механизма взаимодействия, в том числе предусматривающего определение уполномоченного представителя от регионального офиса Facebook, который будет тесно работать с министерством по различным аспектам", - подчеркнули в пресс-службе МИОР.

 
Министерство выражает уверенность, что использование "Системы уведомления о контенте" позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram.
 

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