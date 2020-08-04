Служба сервисной поддержки LG: мы ценим ваше время!

Алматы. 3 августа. Kazakhstan Today - Постоянная забота о покупателях и стремление предложить им не только передовой и высококачественный товар, а первоклассный сервис, позволяет LG Electronics (LG) предоставлять своим клиентам отличные условия сервисного обслуживания, передает Kazakhstan Today.

Ждите в течение дня" - стандартный ответ многих выездных сервисных служб. В этот день приходится откладывать все свои запланированные дела и ожидать приезда мастера. Фирменный сервис LG предлагает жителям городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент удобный для них двухчасовой интервал, в течение которого на указанный адрес приезжает мастер с необходимыми запчастями.

Теперь техника с приоритетным ремонтом, а именно: холодильники, стиральные машины и кондиционеры - получает повышенное внимание со стороны службы сервиса LG . В случае обращения Вам оперативно найдут инженера, в кратчайшие сроки согласуют поставку необходимых запчастей и назначат ремонт день в день. Вам нужно только позвонить по номеру 2255 (с мобильного).

Вы получаете услуги высшего качества от специалистов, постоянно совершенствующих свои технические знания. Не нужно волноваться о происхождении запасных частей - они поступают непосредственно от производителя.

Нет необходимости доставлять технику в сервисный центр: настройка и отладка оборудования выполняются на дому. А главное - не нужно тратить целый день на ожидание мастера - специалисты фирменного центра LG приедут в строго выбранный Вами двухчасовой интервал в любой удобный день.

Для Вашей безопасности действуют дополнительные санитарные меры: перед выходом на смену мы оцениваем самочувствие сотрудников; мастера работают в масках, перчатках, а также имеют при себе антисептические средства.

Несомненным удобством является и СМС-оповещение о статусе проводимых работ. Также лидерство LG стало возможным благодаря тому, что на территории каждого авторизированного сервисного центра расположен большой склад запасных частей. Наличие в нем необходимых запчастей и оперативная логистика дают возможность доставлять их в любую точку страны шесть дней в неделю для проведения ремонта в кратчайшие сроки.

Сервисная служба LG работает в Казахстане уже более 20 лет и с каждым годом становится только лучше - наши новые предложения с заботой о клиентах тому подтверждение.

По всем вопросам касательно настройки, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания продукции LG, пожалуйста, обращайтесь в Службу сервисной поддержки: 2255 (для звонков с мобильного телефона) или 8 8000 805 805.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства