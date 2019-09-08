"Союз МС-14" с роботом Фёдором приземлился в Казахстане

Москва. 7 сентября. Kazakhstan Today - Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом Skybot F-850 7 сентября, в 03.32 по времени Астаны совершил успешную посадку в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме.

Корабль находился в составе Международной космической станции с 27 августа 2019 года. Он доставил оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850. Космонавты Роскосмоса в течение нескольких дней тестировали системы робота в условиях космического полёта", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в корабле "Союз МС-14" доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14" 22 августа 2019 года прошел в беспилотном режиме и стал испытательным для ракеты-носителя с системой управления разработки НПО автоматики. Ранее ракета "Союз-2.1а" выводила на орбиту только грузовые корабли серии "Прогресс" и космические аппараты различного назначения. После пуска, который запланирован на 25 сентября, ракета-носитель "Союз-2.1а" заменит "Союз-ФГ" в миссиях по доставке экипажей на Международную космическую станцию, пояснили в Роскосмосе.

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