Создание полностью интеллектуального мира обсудили на Глобальном аналитическом саммите в Шэньчжэне

Шэньчжэнь. 22 апреля. Kazakhstan Today - Темой прошедшего в Шэньчжэне (Китай) ежегодного Глобального аналитического саммита (Global Analyst Summit) в 2019 году стало "Создание полностью интеллектуального мира", передает Kazakhstan Today.

Аналитический саммит, организованный компанией Huawei, прошел с 16 по 19 апреля. За это время более 700 отраслевых и финансовых аналитиков, руководителей ведущих компаний и представителей СМИ со всего мира совместно обсудили вопрос о продолжении внедрения инноваций.

Как сообщили в пресс-службе Huawei, в этом году впервые от Казахстана по приглашению компании в саммите принял участие вице-президент IDC по Центральной Азии Андрей Беклемишев.

"Это мой первый визит в Шэньчжэнь, и масштаб Глобального аналитического саммита, конечно же, впечатляет. Для меня интерес в этом мероприятии, в первую очередь, связан с тем, что Huawei - один из глобальных лидеров в области цифровых технологий, и к такому гиганту стоит присмотреться более детально. В ходе саммита я смог подробнее ознакомится с интересующей меня темой умных городов. Дело в том, что IDC участвует во внедрении этой концепции на территории СНГ, и я рад возможности изучить и понять, что это такое практически изнутри, обсудить тонкости реализации Smart City с экспертами, обладающими уникальной экспертизой в этом направлении. На сегодняшний день крупные города Казахстана либо уже приняли стратегию развития Smart City, либо находятся на этапе ее разработки, ориентируясь на практику соседних государств. Поэтому для меня особенно ценна информация по данным технологиям", - рассказал Андрей Беклемишев.

В ходе саммита было заявлено, что компания Huawei стремительно движется от инноваций к изобретениям на основе общего видения будущего, сосредоточившись на теоретическом прорыве в области базовых технологических изобретений.

"Интеллектуальный мир уже здесь. Мы можем к нему прикоснуться. Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сейчас обладает беспрецедентными возможностями для развития", - отметил заместитель председателя Huawei Кэнь Ху (Ken Hu).

Он, в частности, подчеркнул, что внедрение технологии 5G проходит гораздо быстрее, чем ожидалось, и впервые в истории эволюция 5G-устройств идет наравне с эволюцией 5G-сетей. По прогнозам Huawei, к 2025 году в мире будет 2,8 млрд пользователей технологии 5G. В этой связи компания намерена разрабатывать простые, мощные и интеллектуальные сети, поддерживающие большое число подключений.

Как отметили в пресс-службе Huawei, информационные системы (ИИ) уже используются повсеместно, что в свою очередь ускоряет внедрение технологий облачных вычислений на предприятиях. Говоря о рынке областных технологий, Кэнь Ху отметил, что компания рассматривает конкуренцию возможностей в этом сегменте на базе искусственного интеллекта.

"Мы уверены, что наши стратегические инвестиции в ИИ позволят нам выйти вперед в гонке по внедрению новых облачных технологий", - заявил заместитель председателя Huawei.

Было заявлено, что Huawei, продолжая разработку и внедрение новых технологий, будет инвестировать не только в настоящее, но и в будущее. По заверению руководства компании, Huawei идет в авангарде развития отрасли и социального прогресса, а ее главная цель - открыть преимущество полностью интеллектуального мира каждому человеку, дому и организации.

В свою очередь директор правления и президент Института стратегических исследований Huawei Уильям Сюй (William Xu) объявил об открытии в компании эры "Инновации 2.0": это теоретические достижения и изобретения на базе общей концепции развития.

"Институт стратегических исследований будет в основном заниматься исследованиями в области передовых технологий в следующие пять с лишним лет. Мы ежегодно вкладываем $300 млн в финансирование исследований в сфере фундаментальных наук и технологий и в технологические инновации. Это важная часть нашей исследовательской работы", - пояснил Уильям Сюй.

С целью продвижения инноваций в теоретических исследованиях и фундаментальных технологиях компания Huawei будет работать с университетами и исследовательскими институтами.

Как проинформировали в пресс-службе, в настоящее время Huawei занимает лидирующие позиции в 5G и стала предпочтительным партнером для коммерциализации данной технологии. На сегодняшний день компания подписала уже 37 международных коммерческих контрактов, в результате по всему миру были поставлены более 60 тыс. базовых станций 5G.

В этом направлении следует выделить подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве для создания первого в мире умного отеля 5G между InterContinental Shenzhen, Shenzhen Telecom и компанией Huawei. Внедрение первой в отрасли комплексной сети 5G для гостиничного бизнеса со встроенными терминалами и облачными приложениями позволит предоставить гостям максимальный инновационный опыт в сфере роскоши и открыть дверь для цифрового преобразования всей гостиничной индустрии с помощью технологии 5G, рассказали в компании

Помимо этого, Huawei продолжит разработку и внедрение решений Smart City. По прогнозу, к 2025 году в странах мира будет насчитываться 27 мегаполисов с населением 10 млн человек и более. Рост населения в них окажет чрезвычайное давление на общественный транспорт, больницы, системы управления отходами и электросети. Для решения вопросов функционирования городов будут внедряться технологии умного города, позволяя улучшать связь и сотрудничество между цифровым и физическим миром, генерировать инновации, экономический рост, социальный прогресс и процветание. Huawei имеет 30-летний опыт в области ИКТ, что даст возможность превратить амбиции умного города в реальность.

В целом было отмечено, что Huawei нацелена на отраслевое лидерство по пяти направлениям: переосмысление технической архитектуры, переосмысление архитектуры продукции, работа в авангарде отраслевого развития, задание нового направления для отрасли и развитие новой отрасли.

"Сетевое взаимодействие, вычислительные технологии и облачные вычисления станут фундаментальной инфраструктурой интеллектуального мира, и искусственный интеллект приведет этот новый мир в движение. Заглядывая в будущее, я могу сказать, что мы переосмыслим закон Мура и бросим вызов пределу Шеннона, чтобы обеспечить лучшее в мире сетевое взаимодействие, а также пересмотрим вычислительную архитектуру, чтобы вычислительные ресурсы стали более доступными. Мы создадим лучшее гибридное облако для цифровой трансформации отрасли и воспользуемся полностековыми ИИ-решениями для любых сценариев, чтобы технологии искусственного интеллекта были внедрены повсеместно", - подчеркнул в своем выступлении исполнительный директор правления Huawei, председатель Наблюдательного совета по инвестициям и президент по ИКТ-стратегии и маркетингу Дэвид Ван (David Wang).

Первый Всемирный саммит аналитиков Huawei состоялся в 2004 году и проводится ежегодно в течение 16 лет. В этом году в рамках саммита проведено несколько параллельных сессий. В число участников входят отраслевые эксперты со всего мира, каждый из которых предоставляет уникальную информацию по различным темам и тенденциям.

О компании Huawei. Ведущий глобальный производитель в области информационных технологий и телекоммуникаций. Huawei поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 глобальных банков, более 160 электроэнергетических предприятий. Треть населения планеты использует продукты и решения Huawei.

В Казахстане компания представлена с 1998 года, за это время она обеспечила более 400 рабочих мест и подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи. Деятельность компании охватывает все три бизнес-группы корпорации: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.

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