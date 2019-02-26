SpaceX не смогла посадить ступень ракеты Falcon 9, она упала в Атлантический океан

Астана. 6 декабря. Kazakhstan Today - Американская компания "Спэйс Икс" не смогла посадить возвращаемую ступень ракеты-носителя Falcon 9, она упала в Атлантический океан, передает Kazakhstan Today.





Такое в истории компании происходит впервые. Её представители заявили, что из строя вышла система управления рулями, и ракета начала раскручиваться. Вращение удалось остановить за счет двигателей, но команда приняла решение не сажать ступень на космодром, сообщает "Хабар 24"





По словам главы "Спэйс Икс" Илона Маска, ступень не получила серьёзных повреждений. Более того, сообщается, что благодаря инциденту, было получено много данных, которые позволят понять, что произошло и улучшить надежность ракеты-носителя.





Как сообщалось ранее, запуск двух казахстанских космических аппаратов космической системы научно-технологического назначения (КС НТН) - микроспутника "KazSTSat" и наноспутника "KazSciSat-1" на ракете-носителе "Falcon 9" состоялся 4 декабря 2018 года с космодрома Вандерберг (Калифорния, США). Пуск прошел в штатном режиме.





По информации Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, цель космической системы научно-технологического назначения - отработка технологий проектирования, сборки и испытаний низкоорбитальных космических аппаратов, проведения научных исследований ионосферы Земли, получение летной истории для технологической нагрузки (подсистемы собственной разработки).





РН Falcon 9 - это ракета-носитель среднего класса серии Falcon американской компании SpaceX, включающая девять жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя. Компания Spaceflight является коммерческим оператором запусков ракеты-носителя Falcon.





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