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Суперкомпьютер получит КазНУ имени аль-Фараби по гранту правительства КНР

03.11.2019, 22:40 5752
Суперкомпьютер получит КазНУ имени аль-Фараби по гранту правительства КНР
Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - Суперкомпьютер получит КазНУ имени аль-Фараби по гранту правительства КНР. Об этом стало известно в ходе встречи ректора КазНУ Галыма Мутанова и заместителя генерального директора департамента науки и технологий для социального развития Министерства науки и технологий КНР Тянь Баогуо, сообщили в пресс-службе университета, передает Kazakhstan Today. 
 
"В КазНУ будет осуществлена поставка суперкомпьютера по правительственному гранту, входящего в топ-500 самых производительных суперкомпьютеров в мире, что значительно расширит возможности в сфере IT и научно-технического сотрудничества вузов Альянса университетов Нового Шелкового пути, объединяющего более 130 вузов мира. Сегодня на территории КазНУ продолжается работа по созданию международного IT-технопарка и Центра суперкомпьютерных и облачных вычислений", - сообщили в пресс-службе КазНУ.
 
Следует отметить, что во время недавнего визита президента Казахстана К. Токаева в Китай входивший в состав правительственной делегации ректор КазНУ академик Галым Мутанов встретился с представителями высокотехнологичных компаний. В результате переговоров по вопросу расширения научно-технического сотрудничества был подписан меморандум с компанией Inspur в сфере высоких технологий. В рамках договора стороны будут реализовывать совместные проекты по производству высокопроизводительных серверов, систем хранения данных и персональных компьютеров в Казахстане и многое другое.
 
В ходе встречи представители КазНУ имени аль-Фараби и Департамента науки и технологий для социального развития Министерства науки и технологий КНР наметили планы сотрудничества в сфере медицины, биологии и химии. Были озвучены конкретные шаги для осуществления будущего совместного проекта. 
 

Данный проект имеет социально-экономическое направление и для его реализации в университете есть все условия и ресурсы. Так, на основе проводимых учеными университета работ в области химии лекарственных растений и биологически активных природных соединений, в начале года на территории кампуса был создан центр по производству лекарственных средств на основе природного сырья Казахстана", - рассказали в пресс-службе.

 
Во время встречи делегация КНР ознакомилась с научно-образовательной и международной деятельностью вуза. 
 
Обсуждая достижения по инновационным технологиям, была озвучена информация о запуске казахстанского наноспутника "Аl-Farabi-2" созданного в КазНУ им. аль-Фараби с космодрома в штате Калифорния (США). Наноспутник был предназначен для решения оригинальных научных, технологических и образовательных задач. Гостям также рассказали о деятельности казахстанско-китайского Центра по дистанционному зондированию Земли, открытого в университете, и реализации научно-исследовательских проектов.
 
В свою очередь заместитель генерального директора департамента науки и технологий для социального развития министерства науки и технологий КНР Тянь Баогуо поблагодарил руководство за теплый прием и отметил масштабность университета и его высокий статус на международном уровне среди вузов. Он выразил уверенность, что намеченное сотрудничество в сфере традиционной медицины окажет большую пользу всему обществу. Китайская сторона предложила проводить научные разработки, выращивать лекарственные растения и наладить совместное мелкосерийное производство лекарственных средств на основе выделения новых природных соединений.
 
Проект будет финансироваться со стороны КНР. Сегодня в поднебесной успешно ведут свою деятельность 4566 медицинских Центров, в которых лечились более 8,5млрд. людей. В 43 традиционных медицинских университетах КНР получают знания более 750 млн. студентов и работают 2000 традиционных медицинских заводов. Как подчеркнули стороны, расширяя границы в сфере медицины и науки, открываются большие возможности для сотрудничества двух стран.
 

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