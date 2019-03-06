Телевизор как в фантастических фильмах - LG OLED TV с дизайном "Парящая иллюзия"

Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - LG OLED TV E8 воплощает в реальность футуристичные идеи из фильмов благодаря потрясающему дизайну и высокому качеству изображения, передает Kazakhstan Today.





Научная фантастика в кинематографе - один из самых ярких и популярных жанров. Особенно поклонников фантастических фильмов о будущем радует то, что многое из показанного на экране после действительно воплощается в нашей реальности. К примеру, смартфоны или Интернет-технологии когда-то казались лишь выдумкой режиссеров в фантастических фильмах.





Сегодня искушенного зрителя все реже удивляют идеи научной фантастики, ведь даже казавшаяся когда-то нереальной в обычной жизни технология голографического изображения уже осуществлена в стартапах. Однако, и привычные продукты вроде телевизоров способны поразить вас благодаря нестандартным дизайнерским решениям.









Парящая иллюзия" - так называется новая модель LG OLED TV, которая создает потрясающий визуальный эффект при просмотре. Изображение на ярком красочном OLED-экране в раме из прозрачного стекла словно парит в воздухе. Дизайн телевизора особенно оценят фанаты фантастических фильмов, ведь "Парящая иллюзия" действительно напоминает голографические или плавающие в воздухе экраны из произведений научной фантастики.





Кроме того, LG OLED TV передают киноконтент в исходном качестве благодаря поддержке большинства HDR форматов, позволяя посмотреть фильм так, как его задумывал режиссер.









А с новым онлайн-телевидением от LG Electronics и MEGOGO вы сможете смотреть любимые фильмы на телеканалах в HD качестве. В приложении LG Плюс Каналы в постоянном бесплатном доступе эксклюзивно для телевизоров компании на платформе webOS 3.5, webOS 4.0 представлены 10 фильмовых каналов. Это значит, что в любой момент у вас будет доступ к жанровым телеканалам с коллекцией мирового кинематографа.









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