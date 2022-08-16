Токаеву представили новый уникальный аппарат для ранней диагностики рака

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НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Медицинский центр управления делами президента РК, где ознакомился с новыми объектами - Центром ядерной медицины и лечебно-диагностическим блоком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Посещение началось с осмотра Центра ядерной медицины, открытие которого намечено на предстоящий сентябрь. Запуск центра позволит на ранних стадиях выявлять труднодиагностируемые раковые заболевания, кардиологические и неврологические патологии, а также создать условия для значительного снижения очереди пациентов на исследования. Услуги будут доступны всем казахстанцам, имеющим направление на лечение", - сообщает Акорда.
Особенность нового диагностического блока - позитронный эмиссионный компьютерный томограф.
Уникальность данного аппарата заключается в высокой скорости сканирования и повышении качества диагностики, что существенно позволит увеличить количество исследований пациентов с 3 до 7 тысяч в год. В странах Центральной Азии и СНГ аналогов данному аппарату нет", - сообщает сайт президента.
Также главу государства проинформировали о других возможностях Центра ядерной медицины, в том числе циклотронном комплексе, который позволит наладить производство 9 радиофармпрепаратов, 8 из этих препаратов ранее не производились в Казахстане.
Токаев осмотрел новый кардиодиагностический блок, имеющий 7 терапевтических отделений для лечения и реабилитации пациентов со сложными заболеваниями.
Президент провел беседу с врачами и учеными, отметив, что открытие Центра ядерной медицины является знаковым событием. Он высказал уверенность в том, что его деятельность послужит укреплению здоровья граждан и повышению доступности новейших медицинских технологий для казахстанцев.