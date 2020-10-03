Три сотовых оператора Казахстана договорились о совместном использовании сетей в селах

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня представители трех сотовых операторов РК: ТОО МТС, АО Кселл и ТОО Кар-тел - подписали договор о совместном использовании сетей в рамках проекта "250+". Документ предусматривает доступ к сетям всех мобильных операторов в почти тысяче сельских населенных пунктах страны с общим населением 600 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе АО "Казахтелеком", программа "250+" - это первый инфраструктурный проект республиканского масштаба с участием всех трех операторов мобильной связи Казахстана. В его рамках предполагается создание инфраструктуры для доступа к высокоскоростному Интернету в селах с численностью жителей 250 и более человек, преимущественно на базе подключений к оптоволоконным линиям, прокладываемым Казахтелекомом.

Каждый из трех операторов будет разворачивать сеть собственных базовых станций, которые покроют территории сел широкополосным доступом. Меморандум о реализации этой программы был подписан в феврале текущего года, тогда же была согласована стратегия совместного строительства и использования сети.

Проект совместного использования радиочастот и инфраструктуры будет способствовать дальнейшему развитию казахстанского рынка, стимулируя появление инновационных видов сервиса и повышая их доступность для более широких слоев населения. Мировой практический опыт показывает, что решения совместного использования инфраструктуры сети способствуют повышению эффективности в любых рыночных условиях, чем объясняется быстрое распространение подобной практики. Такие методы применяются во многих странах мира. Например, в Великобритании, Швеции, Франции, Индии, Австралии, Бразилии и так далее. Повышение доступности Интернета в селах является основой обеспечения прав граждан на получение услуг связи в различных регионах страны", - отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков в ходе церемонии подписания договора.

Как уточнили в пресс-службе, стратегия изначально предполагала предоставление равных возможностей по доступу к сети абонентов других операторов. Поскольку за каждой из трех сотовых компаний будут закреплены села в различных регионах, где представлены абоненты всех трех операторов, то для обеспечения равного доступа сельчан к сети конкурирующие между собой компании договорились использовать модель шеринга - экономической модели, основанной на коллективном использовании и взаимном обмене ресурсами.

С учетом широкой географии страны, отдалённостью расположения населенных пунктов и их малочисленности, только такой сбалансированный и экономически разумный пакет мер позволит в короткие сроки с высокой эффективностью реализовать данный проект. Более того, экономический и финансовый эффект от синергии усилий трех операторов мобильной связи в рамках программы "250+" может стать основой для применения этого опыта в рамках других проектов, как социальных, так и коммерческих", - отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Проект "250+" является социально направленным, срок его окупаемости достаточно велик и оценивается более чем в 35 лет. Это связано с высокими капитальными затратами на строительство, потребностью в постоянных операционных расходах на обслуживание, электроэнергию, трансмиссию и пользование сетью, а также низкой плотностью населения в сельских населенных пунктах.

Теперь жители почти тысячи сел республики получат возможность пользоваться цифровыми госуслугами, будут иметь доступ к дистанционному обучению, а также смогут использовать мобильную связь для вызова экстренных служб. Кроме того, проникновение высокоскоростного Интернета в сельскую местность окажет позитивный эффект на экономическое развитие казахстанского села, став триггером для развития мобильных финансовых услуг и электронной коммерции в регионах, а также для применения технологий IoT (Интернета вещей) в сельском хозяйстве.

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